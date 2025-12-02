Sénégal: Diourbel - Un officiel évoque un manque de collaboration entre les organisations non étatiques et l'administration territoriale

Diourbel — Le directeur du partenariat et des ONG à la Direction générale de l'administration territoriale (DGAT) du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Amadou Bèye Ndiaye, a fait état mardi d'un manque de collaboration entre l'administration territoriale et les organisations non étatiques, dont les ONG et les associations, en particulier dans la transmission de leurs rapports d'activités.

"Nous avons constaté un problème de collaboration entre les autorités administratives et les acteurs des organisations non étatiques. Parfois même, au niveau national, certaines ONG accusent du retard dans la transmission de leurs rapports", a-t-il déclaré.

M. Ndiaye s'exprimait lors d'un atelier de renforcement des capacités des ONG, associations et fondations sur leurs cadres juridiques et la lutte contre les flux financiers illicites, qui se tient à Diourbel sous l'égide de la Direction générale de l'administration territoriale.

La rencontre est organisée en partenariat avec la plateforme des acteurs non étatiques et la GIZ, l'agence de coopération internationale allemande pour le développement.

Selon lui, la non-transmission des rapports d'activités contribue à la sous-évaluation des investissements réalisés par ces organisations sur le terrain aux côtés de l'État.

Il a souligné la nécessité de procéder à une cartographie des organisations non étatiques, afin de mieux résoudre les difficultés liées à la transmission des rapports, qu'il juge "très importants pour montrer les investissements réalisés par les ONG et associations".

Il a par ailleurs rappelé que les organisations non étatiques contribuent à l'accompagnement de l'État dans la mise en oeuvre de ses politiques publiques.

Plusieurs présentations ont été faites durant "atelier par des experts, notamment sur le cadre législatif et réglementaire des associations, la procédure de création d'une ONG, ainsi que sur les exonérations douanières et fiscales qui leur sont accordées.

Le gouverneur de Diourbel, Ibrahima Fall, a indiqué que cette rencontre devrait contribuer à renforcer la collaboration entre l'administration territoriale et les organisations non étatiques.

Selon lui, à l'issue de cette tournée, le suivi des activités des ONG, associations et fondations sera davantage amélioré et leurs interventions mieux harmonisées.

Il a enfin assuré de l'engagement de l'administration territoriale à veiller à la mise en oeuvre des recommandations issues de cette rencontre.