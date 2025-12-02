Sénégal: Thionck-Essil - 250 jeunes réunis pour un camp international dédié à l'agroécologie

Thionck-Essil (Bignona) — Près de 250 jeunes venus de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest participent à un camp international agroécologique dont la quatrième édition s'est ouverte mardi, à Thionck-Essil, dans le département de Bignona.

Cette initiative du collège des jeunes du Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (CNCR) est déroulée en partenariat avec le Réseau des organisations paysannes et de producteurs de l'Afrique de l'Ouest (ROPPA) et le Programme alimentaire mondial (PAM).

Le camp, qui se poursuit jusqu'à samedi, rassemble des délégations du Sénégal, de la Guinée, de la Guinée-Bissau, de la Gambie et du Bénin.

Selon Aliou Badara Diongue, président du collège des jeunes du CNCR, cette rencontre vise à impliquer davantage la jeunesse africaine dans "la sauvegarde du climat, la préservation des ressources naturelles et la protection des activités agro-sylvo-pastorales et halieutiques".

Durant six jours, les participants vont être formés aux pratiques agroécologiques, à la résilience climatique, à la transition écologique ainsi qu'aux "métiers verts".

Le programme met aussi l'accent sur la vie communautaire, la discipline, l'engagement citoyen et la promotion de comportements favorables à l'environnement.

Amadou Matar Mbodj, secrétaire général du CNCR, a rappelé que cette initiative s'inscrit dans la dynamique lancée depuis la première édition organisée au lac Tamna, puis au lac Rose, au Sénégal, la troisième s'étant tenue au Burkina Faso.

"Cette quatrième édition confirme le caractère international du camp qui réunit des jeunes de plusieurs pays de la sous-région, autour des enjeux de l'agroécologie", a-t-il souligné.

Pour William Diatta, chef du bureau régional du PAM pour la zone sud, ce camp constitue "un moment de partage d'expériences, d'innovations et de renforcement des capacités", dans le cadre d'un projet destiné à appuyer les chaînes de valeur agricoles.

Le PAM accompagne notamment les jeunes de 18 à 35 ans dans la gestion, l'accès au marché, l'élevage, l'apiculture et d'autres activités génératrices de revenus.

Les débats portent également sur les défis environnementaux majeurs en Casamance, tels que la dégradation des forêts, la disparition de la faune ou encore la salinisation progressive des terres rizicoles.

Des organisations de jeunesse actives dans l'économie bleue ont salué l'initiative qui offre, disent-elles, l'opportunité d'une immersion en milieu naturel, loin des cadres classiques de formation.

"C'est un espace qui nous permet de renforcer nos capacités et d'adopter les bons réflexes en matière d'agroécologie", a déclaré Salimata Ba, représentante d'une association basée à Joal-Fadiouth.