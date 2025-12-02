Sénégal: Vers un possible report de la date de libération des joueurs devant participer à la CAN (média)

Dakar — La FIFA, l'instance en charge du football mondial, devrait officialiser prochainement le report, au 15 décembre, de la date de libération des joueurs devant rejoindre leur équipe nationale pour la Coupe d'Afrique des nations 2025 au Maroc, échéance initialement fixée au 8 décembre, laisse entendre le quotidien sportif français L'Equipe.

Selon le média, ce changement aurait été acté lors d'une réunion tenue le 29 novembre dernier entre l'Association européenne des clubs (ECA) et la FIFA, qui n'a pour l'instant publié aucune communication officielle à ce sujet.

Le règlement de la FIFA se veut pourtant explicite : les joueurs devaient rejoindre leur sélection "au plus tard le lundi de la semaine précédant celle du début de la compétition", soit treize jours avant le match d'ouverture.

"Le report a été confirmé indirectement par l'entraîneur de Liverpool, Arne Slot, qui a indiqué que Mohamed Salah ne serait mis à disposition de l'Égypte qu'à compter du 15 décembre", ajoute L'Equipe.

Ce changement mettrait les sélections africaines en difficulté, dont certaines avaient prévu des stages quelquefois dès les 8 ou 9 décembre, planifié des matchs amicaux et engagé des dépenses importantes.

L'équipe nationale du Sénégal, qualifiée pour la CAN 2025, devait notamment disputer un dernier match amical au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio, le 13 décembre.

Le Sénégal va évoluer dans le groupe D de la prochaine Coupe d'Afrique des nations, aux côtés du Bénin, du Botswana et de la République démocratique du Congo.

Les Lions jouent leur premier match le 23 décembre contre le Botswana. Ils affronteront ensuite la RDC le 27 décembre, puis le Bénin le 30 décembre.