Sénégal: Les JOJ, un moyen de vendre la destination Sine-Saloum (comité d'organisation)

Les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) seront une opportunité de vulgariser le potentiel touristique du Delta du Saloum et de vendre la destination Fatick (centre), a indiqué mardi, le directeur exécutif en charge des ressources humaines du comité d'organisation, Bocar Laurent Sy.

"Les JOJ sont également un moment de vulgariser la richesse de Fatick et vendre sa destination et du Delta du Saloum. C'est une région aux potentialités énormes qui intéressera les invités venus de tout part", a-t-il avancé.

Il participait à la caravane de sensibilisation du Programme des volontaires Jambar26 dans le but de créer une première dynamique autour des JOJ prévus en octobre 2026 à Dakar.

Plusieurs jeunes ont répondu à l'appel pour "s'informer et témoigner leur volonté" d'être des volontaires.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Nous faisons appel à tout le monde, qu'il soit âgé de 18 à 77 ans ou un peu plus. Ils peuvent participer au programme de volontariat et participer à la réussite de l'événement", a souligné Bocar Laurent Sy.

Il relève que les volontaires vont bénéficier d'une formation axée sur les valeurs sénégalaises telles que le concept "Jambar" qui représente pour le Sénégal, l'endurance et l'engagement.

"Ils seront aussi formés sur le civisme et l'accueil pour recevoir environ un million de personnes", a avancé M. Sy.

Le directeur du Centre départemental d'éducation populaire et sportive (CDEPS) de Fatick, Papa Saliou Sarr a fait part de sa volonté d'aller à la rencontre des chefs de quartiers et des associations de jeunes pour porter le plaidoyer en vue d'inciter les jeunes à participer massivement aux JOJ.