Sénégal: A l'Assemblée nationale, Anta Babacar Ngom décrit un secteur privé à 'l'agonie'

Dakar — Le secteur privé national est à "l'agonie" à cause de la "gravité" de la situation dans laquelle il se trouve, avec des conséquences sociales et macroéconomique "dramatiques" sur l'économie du pays, a estimé mardi à l'Assemblée nationale a députée non-inscrite, Anta Babacar Ngom.

"Le secteur privé sénégalais est à l'agonie. Il s'effondre sous vos yeux tous les jours. Plus d'une centaine d'entreprises, d'industries ont fermé leurs portes et les autres sont en état de quasi faillite et je le dis avec gravité", a dit Anta Babacar Ngom, s'adressant de l'Industrie et du Commerce Serigne Gueye Diop venu défendre son budget à l'Assemblée nationale.

Femme politique et entrepreneure, Anta Babacar Ngom est par ailleurs directrice du groupe SEDIMA, une entreprise sénégalaise spécialisée dans l'aviculture.

Elle a exhorté les pouvoirs publics "à ne pas faire d'erreur" dans leur rapport avec le secteur privé.

"Il faut impérativement que nous arrêtions avec les slogans, les incantations, les effets d'annonce et que nous fassions de cette vérité simple un principe cardinal de l'action publique", a insisté la parlementaire.

Anta Babacar Ngom, en tant que produit du secteur privé, dit connaître "les maux, les sacrifices, les souffrances, les douleurs et les espoirs de ce pan de l'économie sénégalaise".

"Plus de 300 milliards de francs CFA d'arriérés rien que dans le BTP, des chantiers suspendues, des marchés immobilisés, des petites et moyennes entreprises qui ont totalement fermé boutique. Toutes les entreprises souffrent d'impôts et de taxes indigestes dans la presse et les services, une asphyxie historique", a déploré la directrice du groupe SEDIMA.

Elle a évoqué la trésorerie difficile du secteur privé qui est dans une situation de "survie" à cause de la dette intérieure qui "ronge les entreprises".

Anta Babacar Ngom a rappelé que le Sénégal ne se fera jamais sans ses entreprises sénégalaises, car "aucune économie au monde ne s'est développée sans un secteur privé national respecté, impliqué et soutenu".

Elle a toutefois salué l'initiative "Sunu champions", lancée par le président de la République en vue de booster le secteur privé national.

"Des champions nationaux existent déjà et certains, depuis plus de 50 ans. Ce sont ces Sénégalais, ces hommes et ces femmes qui ont bâti des usines, qui ont innové, qui ont employé des millions d'autres Sénégalais en prenant des risques colossaux et en résistant à toutes les crises. Ces champions sont parfois seuls et souvent incompris", a fait remarquer la parlementaire.

Anta Babacar Ngom a invité les autorités à considérer les acteurs du secteur privé qui, à ses yeux, sont "des alliés stratégiques" et non "un supplétif qu'on paie tard et qu'on écoute très rarement".

La députée a exhorté le gouvernement à "passer aux actes pour satisfaire les attentes des Sénégalais notamment du secteur privé national".