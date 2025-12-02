Angola: Les bassins hydrographiques du pays présentent un potentiel d'irrigation de 17 millions d'hectares

Luanda — Le ministre de l'Agriculture et des Forêts, Isaac dos Anjos, a annoncé ce mardi que les bassins hydrographiques de l'Angola possèdent un potentiel d'irrigation pouvant atteindre 17 millions d'hectares.

Lors d'une conférence de presse à l'issue de la 11e session ordinaire du Conseil national de l'eau (CNA), présidée par la vice-présidente de la République, Esperança da Costa, le ministre a précisé qu'une utilisation optimale des surfaces disponibles permettrait d'atteindre la superficie irriguée de trois millions d'hectares.

Le ministre a souligné que ces informations ont conduit à une analyse de l'état actuel des périmètres irrigués, ainsi qu'à la volonté du gouvernement d'assurer une meilleure exploitation de ces zones.

« Nous devons nous efforcer de transformer ces espaces en terres plus rentables, générant des ressources financières pour les producteurs et pour le pays », a-t-il insisté.

Isaac dos Anjos a également souligné que le gouvernement investit massivement pour renforcer la résilience face aux changements climatiques.

Il a déclaré que la population, les investisseurs et le grand public devraient tirer parti des infrastructures créées à cet effet.

De son côté, le ministre de l'Énergie et de l'Eau, João Baptista Borges, a révélé que, selon l'étude menée dans le cadre du Plan Irriga, environ 140 périmètres sont déjà irrigués, dont 40 ont fait l'objet de visites et d'analyses dans le rapport présenté.

« L'objectif est de rendre irrigables environ cinq millions d'hectares, grâce à la mise en oeuvre de mesures visant à améliorer la disponibilité et le pompage de l'eau vers les périmètres irrigués. Cela facilitera le regroupement de la population dans des zones bénéficiant d'un accès à l'eau, simplifiant ainsi la gouvernance », a déclaré João Baptista Borges.

Le ministre a ajouté que l'un des principaux défis du pays est la dispersion de la population et son impact sur l'aménagement du territoire.

Le responsable a mentionné que l'Angola compte 47 grands bassins hydrographiques, dont cinq sont partagés avec les pays voisins.

Compte tenu de l'importance de cette ressource, a-t-il précisé, le gouvernement juge essentiel de créer un groupe de travail technique, composé des différents secteurs membres du Conseil national de l'eau (CNA), afin d'appuyer les décisions prises par les instances responsables de la gestion des bassins hydrographiques, qu'ils soient entièrement nationaux ou partagés.

« Ce comité technique sera fondamental pour la prise de décisions qui auront un impact sur la gestion future des ressources en eau et sur les conditions de vie des populations riveraines », a-t-il déclaré.

Au cours de la réunion, le CNA a également examiné les travaux relatifs à la protection des sources du Château d'eau des Hauts Plateaux d'Angola, qui couvrent les provinces de Cubango, Cuando, Moxico, Moxico Leste et des parties des provinces de Huíla, Bié, Huambo et Cunene.

Selon le communiqué final de la réunion, la gestion durable et la conservation de cette région sont essentielles à la protection de la biodiversité et à la résilience climatique, garantissant ainsi le bien-être de près de deux millions de personnes vivant dans le sud-est du pays.

D'après le ministre, le gouvernement élabore actuellement une stratégie nationale de protection des sources, qui sera prochainement approuvée.

La protection des châteaux d'eau, écosystème fondamental pour la conservation des ressources en eau, a également été abordée.