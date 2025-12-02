Angola: Le pays sollicite une prolongation de l'article 5 de la Convention sur l'interdiction des mines antipersonnel

Luanda — L'Angola a présenté lundi à Genève (Suisse) sa troisième demande de prolongation, jusqu'en 2030, du délai de mise en oeuvre des obligations prévues à l'article 5 de la Convention d'Ottawa sur l'interdiction des mines antipersonnel.

Selon une note de la Mission diplomatique angolaise à Genève, à laquelle l'ANGOP a eu accès, cette demande a été présentée lors de la 22e réunion des États parties à la Convention sur l'interdiction des mines, qui se tient du 1er au 5 décembre au Palais des Nations en Suisse.

Présidée par l'ambassadeur du Japon auprès des Nations Unies à Genève, cette 22e réunion vise à examiner et à planifier l'avenir des programmes de déminage, en particulier pour les pays souhaitant prolonger les délais de mise en oeuvre de leurs objectifs.

Le délai actuel de mise en conformité avec l'article 5 expire le 31 décembre 2025.

La demande de l'Angola, désormais effective, est justifiée par le programme préétabli présenté le 28 mars dernier au Comité pour la mise en oeuvre de l'article 5 de la Convention et aux autres États parties, ainsi qu'aux organisations internationales et non gouvernementales oeuvrant pour un monde exempt de mines antipersonnel.

Selon l'Agence nationale de déminage (ANAM), un plan de travail a été élaboré pour mettre en oeuvre cette demande, en cohérence avec le Plan national de développement (PDN2023-2027), le Plan national stratégique de déminage (2026-2030) et le Plan d'action Siem Reap-Angker (2025-2029).

La délégation angolaise à cet événement est dirigée par le brigadier Leonardo Sapalo, directeur général de l'ANAM, et comprend l'ambassadrice Ana Maria de Oliveira, représentante permanente de l'Angola auprès des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, des techniciens de haut niveau de l'ANAM et des diplomates spécialisés dans les questions de désarmement.