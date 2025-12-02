Angola: Le gouvernement signe un protocole d'accord pour le développement de plantations d'agrumes

Luanda — Un protocole d'accord portant sur l'installation et l'exploitation de plantations d'agrumes, de produits horticoles et d'une unité de transformation industrielle de fruits, d'un budget d'environ 150 millions de dollars américains, a été signé ce mardi à Luanda.

Ce projet, qui sera développé au sein du pôle agro-industriel de Capanda, dans la province de Malanje, sera mis en oeuvre en quatre phases sur une période de huit ans.

L'accord a été signé par le ministre de l'Agriculture et des Forêts, Isaac dos Anjos, et des représentants de la société Citrus Prime, Faustino Guli, le président du conseil d'administration de Gesterra S.A., Carlos Paim, et le directeur général d'Iber Angola, Pedro Simón.

À cette occasion, le ministre Isaac dos Anjos a déclaré que l'accord vise principalement l'exportation de concentré d'agrumes vers l'Espagne et l'utilisation de fruits annuels tels que le fruit de la passion pour l'industrie des agrumes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le responsable a indiqué que l'exportation de fruits frais n'est pas envisagée en raison des ravageurs et des maladies fréquentes dans la culture des agrumes, notamment la mouche méditerranéenne des fruits. Ces fruits sont donc transformés en jus.

Le ministre a expliqué que la société Gesterra mettra à disposition des terres dans la région de Capanda (Malanje), en quatre phases, afin d'atteindre une superficie totale plantée d'environ 10 000 hectares d'agrumes.

Le responsable a également mentionné que toutes les exploitations situées dans un rayon de plus de 300 kilomètres pourront orienter leur production vers l'industrie, soulignant les ressources énergétiques et hydriques de la région.

« Nous avons besoin d'industries de transformation pour pouvoir participer au marché des agrumes. Nous avons une opportunité à saisir pendant les huit prochaines années. Si nous agissons bien, nous deviendrons également un important producteur de jus d'orange », a-t-il affirmé.

Selon Carlos Paim, président du conseil d'administration de Gesterra S.A., la mise en oeuvre du projet débutera au premier trimestre de 2026, une fois les phases préliminaires achevées, des études de base aux aspects administratifs.

Il a souligné que les exportations devraient démarrer à partir de la cinquième année et que, dans un premier temps, le projet devrait créer environ 600 emplois, puis 3 000 à partir de la sixième année.

Carlos Paim a ajouté que l'objectif est de transformer environ cinq millions de tonnes de fruits par jour lorsque le projet atteindra son plein potentiel, dans huit ans.

Il a précisé que le projet aura un impact économique et social, notamment dans la région de Capanda, où l'État s'efforce de développer son potentiel et d'optimiser les infrastructures routières, énergétiques et hydrauliques.

« Ce projet aura un impact social très important sur la région, car il absorbera non seulement sa propre production, sur une superficie de 10 000 hectares, mais aussi celle de tous les autres acteurs de la région, dans un rayon de 150 kilomètres, qui souhaitent y faire transformer leurs produits, étant donné qu'il traite également d'autres types de fruits », a-t-il souligné.

De son côté, Pedro Simón a indiqué que cette usine de transformation de légumes surgelés sera la première du genre en Angola et que les produits seront destinés au marché national, avec pour objectif de réduire les prix actuels de 30 %.

Selon lui, le projet sera mis en oeuvre sur une superficie totale de 1 500 hectares, dont 1 000 seront consacrés à la culture de légumes, qui seront ensuite surgelés et commercialisés sur le marché national grâce à une usine de surgélation de haute technologie.

Concernant les cultures dans lesquelles il sera question d'investissement, il a indiqué que les premiers hectares seront consacrés aux légumes et aux fruits à croissance rapide, tels que les fruits de la passion et les papayes, et que, plus tard, les mangues et les bananes de la région seront transformées.