Angola: Cesalty Paulo remis en liberté sous conditions dans une affaire d'abus présumé

Luanda — L'humoriste Cesalty Paulo, connu dans le milieu artistique sous le nom de « Tia Bolinha », a été remis en liberté lundi, sous le régime de l'obligation de se présenter (équivalent du terme d'identité et de résidence - TIR), après avoir été détenu dans le cadre d'une enquête pour un supposé abus sexuel contre sa fille adoptive.

Selon le ministère public (MP), cité par le Novo Jornal, la libération du comédien a été décidée car elle ne compromettrait pas le déroulement de l'enquête.

Conformément à la loi, le TIR constitue une mesure de contrainte destinée à garantir qu'un suspect reste à la disposition de la justice sans être maintenu en détention préventive.

Cela signifie que la personne libérée ne peut changer de domicile sans en informer les autorités et qu'elle doit comparaître chaque fois qu'elle en est sommée.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cesalty Paulo, membre du groupe « Os Tuneza », avait été arrêté jeudi dernier à son domicile, dans la municipalité de Talatona (Luanda), dans le cadre d'une enquête ouverte à la suite d'une dénonciation formelle.

Le Département d'enquête sur les infractions pénales (DIIP), relevant de la Police nationale, a confirmé lundi à Luanda la détention de l'humoriste angolais.

L'information a été communiquée à la presse par le porte-parole du DIIP, Quintino Ferreira, qui a indiqué que Cesalty Paulo avait été entendu lundi par le ministère public et que la procédure suivait son cours normal dans le cadre d'un dossier lié à une infraction de nature sexuelle, selon les termes des autorités.

Cesalty Joaquim Maiato Gonçalves Paulo est né dans la province de Huambo et est diplômé en informatique et gestion.

L'humoriste fait partie du groupe « Os Tuneza », où il incarne le célèbre personnage « Tia Bolinha ».