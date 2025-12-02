Angola: L'usine Angola LNG de Soyo atteint sa capacité maximale de traitement

Soyo — La capacité de traitement de gaz liquéfié de l'usine Angola LNG, située dans la municipalité de Soyo, province du Zaire, devrait atteindre son plafond opérationnel grâce à la mise en service du projet du nouveau Consortium du Gaz (NCG) dédié au gaz naturel non associé.

L'information a été communiquée mardi à l'ANGOP, à Soyo, par l'administrateur exécutif d'Angola LNG, Amilton Cunha, qui a précisé que l'installation dispose d'une capacité technique de 5,2 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL) par an.

Actuellement, a-t-il indiqué, l'unité traite 1,1 milliard de mètres cubes de gaz naturel par jour, effectuant entre 50 et 60 chargements annuels destinés à l'exportation.

Depuis le début des opérations, en 2013, environ 500 cargaisons ont déjà été réalisées, selon la même source.

Piloté par Azule Energy et ses partenaires, le projet du nouveau Consortium du Gaz a été lancé en octobre 2023 et représente un investissement de 2,6 milliards de dollars.

L'unité a été inaugurée jeudi 27 octobre par le Président de la République, João Lourenço, et possède une capacité de traitement de 400 millions de pieds cubes de gaz naturel non associé au pétrole par jour.