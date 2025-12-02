Angola: Cuando - 203 cas de VIH/SIDA recensés de janvier à octobre

Mavinga — La province de Cuando a enregistré, de janvier à octobre, 203 cas de VIH/Sida, a annoncé lundi le vice-gouverneur provincial chargé des secteurs politique, social et économique, André Zinga Nkula, lors de la cérémonie locale marquant le 1eᣴ décembre, Journée mondiale de lutte contre le Sida.

Selon André Zinga Nkula, au cours des dix premiers mois de l'année, 2 885 personnes ont été testées dans diverses unités sanitaires de la province, dont 203 ont obtenu un résultat positif : 131 femmes et 72 hommes.

Face à ces chiffres, le vice-gouverneur a réaffirmé que le gouvernement provincial du Cuando, par l'intermédiaire de son service de la santé, intensifie la mise en oeuvre d'actions, de politiques et de programmes destinés à la prévention et au traitement de la maladie dans l'ensemble des neuf municipalités de la région.

À cet égard, André Zinga Nkula a cité parmi les priorités l'amélioration des conditions dans les structures sanitaires et la formation continue des techniciens intervenant dans les centres de dépistage volontaire et dans les consultations prénatales, avec un accent particulier sur la prévention de la transmission verticale de la mère à l'enfant.

Il convient de noter que la Journée mondiale de lutte contre le Sida a été marquée, dans le Cuando, par une marche solidaire dans les principales artères de la ville de Mavinga, capitale provinciale, avec la participation de fonctionnaires, représentants religieux, membres des organes de défense et de sécurité, étudiants et acteurs de la société civile.