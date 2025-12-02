Angola: Une délégation angolaise participe à la réunion de haut niveau sur les pays les moins avancés

2 Décembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — L'Angola participe, à compter de ce mardi 2 novembre, à la réunion de haut niveau sur les pays les moins avancés qui se tient à Doha, au Qatar, sur le thème « Des partenariats mondiaux ambitieux pour une sortie durable et résiliente des pays les moins avancés ».

L'information a été communiquée ce mardi par la représentation diplomatique angolaise en Angola. L'événement vise à renforcer les partenariats mondiaux et à promouvoir des instruments innovants garantissant une sortie durable, résiliente et irréversible des pays les moins avancés, conformément aux objectifs du Programme d'action de Doha et du Programme de développement durable à l'horizon 2030.

Le Représentant permanent de l'Angola auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Francisco José da Cruz, et l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès du Qatar, António Ramos da Cruz, participent à cet événement.

Lors du Dialogue ministériel de haut niveau sur les voies stratégiques face à un contexte de développement mondial difficile et la création de nouvelles opportunités, l'ambassadeur Francisco José da Cruz a souligné que la trajectoire de l'Angola vers sa sortie de la liste des pays les moins avancés (PMA) démontre l'importance d'adopter des voies stratégiques et résilientes face à un contexte de développement mondial extrêmement difficile, afin de parvenir à une sortie durable et irréversible de cette liste.

Il a précisé que la sortie de l'Angola de la liste des PMA a été reportée à deux reprises, principalement en raison de chocs externes, notamment la volatilité des prix du pétrole et les répercussions socio-économiques de la COVID-19. Ce facteur a fait chuter son revenu national brut par habitant en dessous du seuil requis pour bénéficier d'une exception fondée sur le revenu.

Selon le diplomate, l'Angola a activé le Mécanisme de suivi renforcé, comme prévu par le Programme d'action de Doha, et travaille depuis lors en étroite collaboration avec le Comité des politiques de développement afin de définir une nouvelle stratégie et un nouveau calendrier pour cette sortie.

L'ambassadeur Francisco José da Cruz a fait valoir que ce processus renforçait la nécessité pour le pays de consolider son capital humain, d'accélérer sa diversification économique et de réduire ses vulnérabilités structurelles.

La Réunion de haut niveau sur les pays les moins avancés, qui se tient jusqu'au 4, rassemble des ministres, de hauts fonctionnaires, des partenaires au développement, des institutions financières internationales, des banques régionales de développement et des entités du système des Nations Unies, ainsi que des représentants de la société civile, du secteur privé et du monde universitaire.

