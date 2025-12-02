Cote d'Ivoire: Prise en charge des affections Orl - Une centaine de malades seront opérés gratuitement à Yamoussoukro et Bouaké

Deux journées, les 3 et 4 décembre, consacrées à la chirurgie humanitaire et au dépistage des surdités dans deux grandes villes. La Société ivoirienne d'Orl (Siorl), appuyée par la Fondation Orl, entend rapprocher l'Orl des populations économiquement faibles.

Neuf blocs opératoires dans deux villes (Yamoussoukro et Bouaké) ; neuf équipes chirurgicales comportant chacune au moins deux médecins spécialistes Orl ; une centaine d'intervenants... Voilà l'armada qui sera déployée, les 3 et 4 décembre 2025, à Yamoussoukro et Bouaké, pour secourir les personnes économiquement faibles souffrant d'affections Orl en général et singulièrement celles touchées par des pathologies de l'oreille et de l'audition.

Au total une centaine de malades seront opérés gratuitement pendant ces deux jours. C'est une initiative de la Société ivoirienne d'Orl (Siorl) dirigée par le Prof. Basilide Zékou Téa, chef du service Orl (Oto-rhino, laryngologie) du Chu de Cocody, cette spécialité médicale et chirurgicale dédiée aux maladies de l'oreille, du nez, de la gorge et du cou. Elle s'inscrit dans le cadre de la 2e édition des Journées de Siorl et a pour thème : « L'oreille de A à Z ».

« Déjà, nous sommes à plus de 150 personnes inscrites. Mais, nous en retiendrons une centaine, que nos équipes vont opérer gratuitement. Notre but est de rapprocher les soins Orl des populations économiquement faibles et celles ayant un accès limité aux spécialistes Orl », explique Prof. Basilide Zékou Téa.

A l'en croire, l'un des plus grands enjeux de la santé publique en Côte d'Ivoire, est la surdité. Et il soutient son affirmation par des chiffres.

En effet, des milliers de personnes souffrent de pathologies de l'oreille et de l'audition non diagnostiquées. « 5 000 enfants naissent sourds, chaque année dans notre pays et près de 200 000 enfants souffrent d'une perte auditive invalidante. 25 % des personnes âgées de plus de 60 ans présentent une déficience auditive incapacitante », soutient-il. Et d'assurer : « ces pertes auditives sont évitables à 75% ».

Placée sous le parrainage de la présidente du Sénat, Kandia Camara et la présidence du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre Dimba, l'initiative qualifiée de Journées de chirurgie humanitaire, bénéficie du soutien de la Fondation Orl et du Programme national de santé oculaire et auditive.

Au deuxième jour, le 4 décembre, en plus des opérations qui se poursuivront, une séance de dépistage des troubles de l'audition aura lieu dans un établissement public de Yamoussoukro. L'objectif est de toucher au moins 500 élèves afin d'évaluer leur audition.

Après les journées humanitaires, suivront des journées scientifiques qui, elles, seront une occasion de partage d'expériences entre praticiens. Elles permettront également aux participants de mettre à jour leurs connaissances afin de mieux servir les populations.

Une soirée de gala, le 6 décembre, viendra clôturer ces journées. Elle marquera également la célébration des 10 ans des chirurgies de l'implant cochléaire en Côte d'Ivoire.