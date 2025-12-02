Cote d'Ivoire: Éducation/Groupe scolaire Andokoi 2 - Bientôt un bloc sanitaire dans l'établissement

C'est un tournant dans l'histoire du Groupe scolaire Andokoi 2, à Yopougon. L'établissement primaire public qui croupit depuis plusieurs années dans le délabrement verra six de ses classes bientôt réhabilitées et aura désormais un grand bloc sanitaire équipé.

Porté par la Fondation Atef Omaïs (Fatom) et son partenaire, Sinam-CI, le chantier d'un montant de 42 millions de Fcfa a été ouvert, le 28 novembre.

Pour Abel Gonkado Gbéhi, directeur de l'Epp Zone industrielle, l'une des écoles du groupe scolaire, cette réhabilitation sonne comme une délivrance. Son école, forte de 259 élèves, ne dispose plus de salles de classe depuis janvier 2023. Il décrit un quotidien épuisant, entre dispersion des élèves et difficultés de suivi.

« Nous en souffrons énormément. Ce manque criant de salles de classe nous contraint à mettre nos élèves en double vacation, et à négocier souvent des espaces dans d'autres bâtiments. Nous rendons gloire à Dieu pour ce geste noble de nos bienfaiteurs et sommes impatients de la fin des travaux », a-t-il dépeint.

Mathieu Yannick N'Cho, administrateur des programmes à la Fatom, a indiqué que l'initiative de la réhabilitation de cet établissement s'inscrit dans la continuité d'un engagement constant pour l'éducation : « La fondation a déjà réhabilité ou construit plus de 650 salles de classe. L'éducation reste un axe majeur de nos interventions », a-t-il précisé.

Du côté de la structure partenaire, l'engagement citoyen est aussi assumé. Son directeur commercial et marketing, Nicolas Comoé, a insisté sur la responsabilité sociétale de l'entreprise installée dans la zone industrielle.

« L'éducation, c'est le centre de l'économie. Offrir un cadre d'apprentissage décent aux élèves, c'est contribuer au bien-être de la population tout entière, au même titre que renforcer le système sanitaire. Nous sommes pleinement engagés dans le cadre de notre Rse sur ces deux : l'éducation et la santé », a-t-il soutenu.

Les travaux dureront trois mois. Après Andokoi, les deux donateurs comptent mettre le cap sera mis sur Port-Bouët et Abobo pour d'autres actions du genre.

Le premier coup de pioche des travaux a été donné par les représentants des deux structures donatrices et les responsables de l'établissement bénéficiaire.