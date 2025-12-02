Cote d'Ivoire: Sécurité - Le pays se dote d'équipements de pointe grâce à un appui tchèque

Le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Général de Corps d'Armée Vagondo Diomandé, a présidé le lundi 1er décembre 2025, au sein de son cabinet, une importante cérémonie de remise de matériels destinés à renforcer les capacités techniques de la Direction de la Surveillance du Territoire (DST) et du Bureau de la Fraude Documentaire (BFD) de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny.

Cette donation, d'un coût global de 647 millions de FCFA, comprend notamment des dispositifs modernes de détection de fraude documentaire, dont le très sophistiqué Regula 4306M, ainsi qu'un ensemble d'équipements informatiques adaptés aux besoins des services spécialisés. Elle s'inscrit dans le cadre du projet « Renforcement des capacités en gestion des frontières et prévention de la traite des personnes en Côte d'Ivoire », financé par la République tchèque et mis en oeuvre par le Centre International pour le Développement des Politiques Migratoires (ICMPD).

En prenant la parole, le Ministre Vagondo Diomandé a tenu à exprimer la profonde reconnaissance du Gouvernement ivoirien à l'endroit de la République tchèque et de l'ICMPD pour ce soutien stratégique. Il a souligné que ces équipements de haute technologie constituent un atout majeur pour son département, notamment dans la lutte contre la fraude documentaire, l'immigration irrégulière, la traite des personnes et l'ensemble des menaces transnationales qui pèsent sur la sécurité nationale. Selon lui, cette dotation permettra d'améliorer significativement la capacité de contrôle aux frontières et de consolider la politique de protection du territoire ivoirien.

Pour sa part, l'Ambassadeur de la République tchèque, S.E. M. Pavel Bílek, a salué la qualité de la coopération entre Abidjan et Prague, rappelant la volonté de son pays d'accompagner durablement la Côte d'Ivoire dans le renforcement de ses dispositifs sécuritaires et de gestion migratoire. Il a réaffirmé l'engagement de la République tchèque à soutenir les initiatives visant à prévenir les réseaux criminels, protéger les populations et faciliter une mobilité internationale plus sûre.

En dotant la DST et le BFD d'outils performants, cette initiative marque ainsi une nouvelle étape dans la modernisation des services de sécurité ivoiriens. Elle illustre également l'importance des partenariats internationaux dans la lutte contre la criminalité transfrontalière et la protection des frontières nationales.