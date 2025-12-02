Cote d'Ivoire: Yamoussoukro - L'INP-HB célèbre ses athlètes distingués aux jeux universitaires

2 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Edgar Yeboue

Yamoussoukro, le [date de l'évènement à préciser] -- Le lancement de la 13e édition du tournoi inter-écoles de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INP-HB) a servi de cadre à une cérémonie d'hommage dédiée aux athlètes de l'établissement. Ces étudiants se sont illustrés lors des derniers Jeux universitaires organisés à Korhogo, en ramenant plusieurs distinctions dans différentes disciplines sportives.

Les équipes de football, volleyball, basketball et athlétisme ont été particulièrement mises à l'honneur. Pour récompenser leurs performances, des médailles ainsi que des enveloppes financières ont été remises à chacun des membres des équipes. Les encadreurs sportifs ont également été distingués pour leur contribution.

Prenant la parole, le Directeur général de l'INP-HB, Diaby Moussa Abdoul Kader, a salué l'engagement et la détermination des athlètes qui, selon lui, ont « rehaussé l'image de l'établissement ». Il leur a adressé ses vives félicitations, ainsi qu'à leurs encadreurs.

La présidente du comité d'organisation, Aminata Doumbia, a pour sa part souligné que ces étudiants représentent fièrement l'Institut dans les grandes compétitions sportives nationales. Revenant sur la 13e édition du tournoi inter-écoles, elle a rappelé que les 11 écoles de l'INP-HB y prendront part à travers plusieurs disciplines, dont le football, discipline phare du rendez-vous.

Représentant le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Sidibé Daouda, Directeur des oeuvres universitaires et de la vie estudiantine, a salué la capacité des étudiants à conjuguer études et pratique sportive malgré des emplois du temps particulièrement chargés.

Quant à Diallo Adama Khalil, conseiller technique du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Sports et du Cadre de vie, Adjé Silas Metch, parrain de la cérémonie, il a rappelé l'ambition du ministère de faire des étudiants de véritables ambassadeurs du sport ivoirien. Il a insisté sur les bienfaits de l'activité physique : « Le sport apporte la lucidité, la concentration et permet de mieux réfléchir », a-t-il déclaré, exhortant les étudiants à intégrer une pratique sportive régulière dans leur quotidien.

