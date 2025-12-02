Cote d'Ivoire: Journées scientifiques du programme Pac-CI - L'événement se déroulera les 2 et 3 février 2026 à Abidjan

« 30 ans de recherche en santé : bilan, innovations et perspectives ». Tel est le thème des Journées scientifiques du programme Pac-CI, qui se tiendront les 2 et 3 février 2026, au Radisson Blu, à Abidjan.

L'information a été donnée le lundi 1er décembre 2025, par la coordonnatrice du programme Pac-CI, le professeur Thérèse N'Dri Yoman, lors de la conférence de presse de lancement de ces journées, au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Plateau.

Ces journées seront meublées, entre autres, de sessions plénières sur les projets en cours (Vih, maladies non transmissibles, hépatites virales, maladies infectieuses émergentes), de trois (3) ateliers (vieillissement, tuberculose, protection des données à caractère personnel dans la santé) et de deux (2) tables rondes (partenariat équitable/financement de la recherche, intégration des résultats de la recherche dans les politiques de mise en oeuvre).

La coordonnatrice du programme Pac-CI, le professeur Thérèse N'Dri Yoman, a souligné que ce programme a été construit sur trois principes fondamentaux : un partenariat Nord-Sud équilibré, une vision de long terme, voire de pérennisation, ayant fait l'objet d'une convention franco-ivoirienne de haut niveau incluant plusieurs stratégies de part et d'autre, et la formation des jeunes à la recherche.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon elle, le programme Pac-CI a été créé pour travailler sur les infections liées au Vih/Sida, mais il a ensuite étendu ses recherches, entre autres, aux hépatites virales, à la tuberculose, aux maladies infectieuses ainsi qu'à la santé maternelle et infantile, dans une démarche de plus en plus globale.

« Aujourd'hui, Pac-CI compte une centaine de collaborateurs outillés et expérimentés dans les métiers de la recherche : chercheurs, chefs de projets, moniteurs d'études cliniques, informaticiens, gestionnaires de bases de données, développeurs, etc. », s'est-elle félicitée, soulignant que ceux-ci ont fait de ce programme un pôle dynamique de la recherche bioclinique en Côte d'Ivoire et au-delà de ses frontières.

Sur le plan scientifique, à ce jour, Pac-CI compte plus de 150 études depuis sa création, dont 46 en cours dans plus de 20 pays. Certains résultats ont eu un impact positif, important et durable sur la prise en charge des personnes vivant avec le Vih/Sida. Par ailleurs, ils ont contribué à la formation de praticiens en PhD, en master et en diplômes interuniversitaires.

À l'en croire, ces journées permettront de faire le bilan de 30 années de construction et de disponibilité d'un écosystème de chercheurs, tout en mettant en exergue les retombées d'une coopération réussie.