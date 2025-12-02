Cote d'Ivoire: Botro/Tournoi de la Paix - Le village de Bamela remporte la 4e édition

Le village de Bamela, dans la commune de Botro, est le grand vainqueur de la 4e édition du « Tournoi de la Paix », organisé par Bertin Koffi, fils et cadre de ce département. L'équipe dudit village s'est imposée sur le score de 1 - 0 face à celle du quartier Résidentiel, lors de la finale disputée le samedi 22 novembre 2025.

Ce tournoi a regroupé 12 villages en présence d'Ella Gbanda Odette, préfet du département de Botro. « Ce tournoi, selon Koffi Bertin, est un rendez-vous sportif majeur, mais surtout un symbole fort de notre attachement commun aux valeurs de paix, de cohésion sociale et de vivre-ensemble. »

Le rassemblement de ces villages, à travers ce tournoi, est également une aubaine « pour exhorter les chefs de village et leaders communautaires, garants de nos us et coutumes, à continuer d'être vigilants pour que le fair-play qui caractérise le tournoi soit aussi la règle dans nos interactions quotidiennes ».

L'événement a aussi servi de canal pour inciter les jeunes de Botro à rejeter la violence sous toutes ses formes, ainsi que les discours de haine qui n'ont plus leur place au sein de la communauté.

Rappelons que l'équipe de Bamela, vainqueur de cette édition, a reçu un trophée, une enveloppe de 200 000 Fcfa, un ballon et un jeu de maillots. Le finaliste perdant a également reçu une enveloppe de 100 000 Fcfa, un ballon et un jeu de maillots.

Le village de Botro, qui a obtenu la palme de la meilleure mobilisation au cours du tournoi, est reparti avec une enveloppe de 50 000 Fcfa et un trophée.

Deux matchs de gala ont meublé cette finale. Il s'agit de l'opposition entre des agents de l'administration et des enseignants.