Cote d'Ivoire: Présidence de l'Unjci - Marie Laure N'Goran propose une gestion axée sur le social et la transparence

2 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Épiphanie N'Guessan

Le samedi 29 novembre 2025, Marie-Laure N'Goran, actuelle figure incontournable du journal télévisé de 20h à la Radiodiffusion télévision ivoirienne (Rti 1), a officiellement annoncé sa candidature à la présidence de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire (Unjci).

Connue pour son professionnalisme, la journaliste vient de donner un coup d'accélérateur à une compétition déjà très attendue dans le milieu médiatique.

Sous les encouragements d'une pléthore de journalistes venus lui témoigner leur soutien, la candidate a dévoilé les grandes lignes de sa vision : faire de l'Unjci une organisation plus moderne, plus unie et plus protectrice de ses membres.

« Je suis celle qui porte un engagement, une vision et une volonté ferme de contribuer au rayonnement de notre grande faîtière », a-t-elle déclaré. Pour elle, la force de l'Unjci repose avant tout sur une unité solide.

Plusieurs confrères présents ont tenu à rappeler ses qualités humaines et professionnelles, à savoir son leadership naturel et son écoute attentive. Une réputation qui semble aujourd'hui jouer en sa faveur, alors qu'elle aspire à incarner une nouvelle dynamique fondée sur la transparence, la solidarité professionnelle et l'innovation.

Dans son intervention, elle affirme : « Nous avons besoin d'une Unjci qui forme, inspire, défend ; une Unjci qui rassemble, valorise pour redonner la fierté que mérite notre profession. Une Unjci qui bouge, anticipe, innove, ose, bouscule et s'impose avec autorité et dignité. »

Au-delà de ces engagements, Marie-Laure N'Goran souhaite également renforcer la formation continue, encourager l'émergence de jeunes talents, améliorer les conditions de travail des journalistes et instaurer un climat de confiance entre l'Unjci et les institutions.

Cette élection s'annonce particulièrement compétitive.

