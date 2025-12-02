Ile Maurice: Le pays élargit son accès aux soins spécialisés

2 Décembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Dhanishta Tania

Le lundi 24 novembre à Constance, Flacq, le ministre de la Santé et du bien-être, Anil Bachoo, a rencontré le Dr Vinay Kumar, chirurgien vasculaire du Yashoda Hospital en Inde, afin de consolider un partenariat médical entre Maurice et cet établissement de référence. Ce partenariat prévoit l'envoi de patients en Inde pour des traitements spécialisés, ainsi que la venue de médecins indiens à Maurice pour effectuer des interventions complexes et former le personnel local. L'objectif est de renforcer l'accès aux soins spécialisés tout en développant les compétences des équipes du pays.

Le ministre a rappelé que l'accord de coopération déjà signé facilite les transferts de patients et l'accueil de spécialistes dans les hôpitaux publics. Il a salué l'apport de ces échanges, qui permettent d'introduire des techniques de chirurgie avancée tout en favorisant le partage de savoir-faire. «Nous sommes ravis de recevoir des experts de renom à Maurice pour partager leurs connaissances et améliorer nos compétences», a-t-il déclaré.

De son côté, le Dr Vinay Kumar a remercié les équipes d'accueil et mis en avant la qualité des infrastructures et du personnel qu'il a rencontrés. «Je suis impressionné par la qualité des installations et de l'équipe médicale qui m'accueille», a-t-il affirmé, estimant que la coopération clinique, la co-réalisation d'actes et les sessions de formation continue apporteront des bénéfices immédiats aux patients.

Anil Bachoo a indiqué que le Dr Vinay Kumar avait réalisé une vingtaine d'interventions, dont 14 chirurgies complexes. D'ailleurs, dans un pays où 40 % de la population est diabétique et 700 amputations ont été recensées, ces missions visent à mieux prévenir les amputations et à améliorer la prise en charge.

