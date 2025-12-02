Ile Maurice: Exercice reprogrammé au 10 décembre

L'exercice de simulation d'accident, initialement prévu le 3 décembre, a été reprogrammé à la suite d'une réunion de concertation tenue ce matin avec les autorités compétentes. C'est ce qu'avance un nouveau communiqué émis par Metro Express Ltd.

L'opération se tiendra désormais le mercredi 10 décembre 2025 à 20 h 30, à la jonction Buswell, à Quatre Bornes, afin de garantir des conditions logistiques et opérationnelles optimales. Tous les partenaires stratégiques ont confirmé leur participation pour cette nouvelle date : la Force policière, le Mauritius Fire and Rescue Service, le SAMU, le National Disaster Committee, ainsi que la Municipalité de Quatre Bornes.

Le scénario de l'exercice et les dispositifs prévus restent inchangés. Des déviations routières seront mises en place le soir du 10 décembre sous la supervision de la police. Les riverains pourront observer des mouvements de véhicules d'urgence et entendre des sirènes dans la zone de Buswell Junction - MEL rappelle qu'il s'agit d'un exercice contrôlé destiné à tester la coordination en situation d'urgence.

Metro Express Ltd tient à présenter ses excuses pour ce changement de calendrier et remercie les usagers et les résidents pour leur compréhension et leur coopération, essentielles au renforcement de la sécurité de tous.