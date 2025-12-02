Ile Maurice: McDonald's démarre un programme de bénévolat

Dans le cadre de son Global Volunteer Program, McDonald's Mauritius a apporté un soutien solidaire à l'Association Pour Les Handicapés de Malherbes (APLHDM) à Curepipe. Ce programme de bénévolat marque le début d'une série d'actions solidaires.

L'association, créée par Marie Rose Angélique, encadre des enfants handicapés ayant des besoins éducatifs particuliers. Cet établissement spécialisé a reçu une aide matérielle et humaine de la part de la marque Aux Arches Dorées. Ainsi, 30 employés de McDonald ont participé activement à des travaux de rénovation des locaux. Ils étaient assistés par un expert en construction. Grâce à cette action collective, l'extérieur de l'école a été entièrement repeint.

McDonald Mauritius n'a pas lésiné sur les équipements. Téléviseurs, climatiseurs, tables et autres; tout a été fait pour optimiser le cadre de vie des enfants fréquentant l'association. De plus, l'entreprise a aménagé un espace de jeux extérieur, qui favorisera le développement des enfants. Des équipements spécifiques pour la salle de physiothérapie ont été installés et un espace pour faciliter l'accès des enfants sur fauteuils roulants a été aménagé.

«Notre rôle dans la société dépasse largement celui d'un simple service de restauration rapide et nous souhaitons avoir un impact durable sur la vie de ceux et celles qui en ont le plus besoin», a souligné le directeur général de Mc Donald's Mauritius, Udesh Wijesuriya. Il a ajouté que la journée de solidarité organisée pour le lancement de ce programme a été «un moment de partage et d'échanges et a permis de nous rappeler à quel point le soutien aux plus vulnérables de notre société est essentiel.»

Marie Rose Angélique a exprimé sa profonde gratitude envers McDonald's Mauritius et ses équipescar ils ont permis aux enfants d'obtenir les ressources nécessaires pour mieux apprendre et s'épanouir, tout en créant un environnement favorable à leur développement. Et ce qui a le plus touché la fondatrice c'est l'engagement de l'équipe.

Celle-ci a aussi participé à la réalisation d'une fresque murale. Udesh Wijesuriya a conclu en disant que «cette fresque représente plus qu'un simple dessin sur un mur, c'est le témoignage d'une journée inoubliable où chaque sourire a eu son importance».