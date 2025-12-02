Ile Maurice: La MCCI digitalise l'expérience des visiteurs

La Chambre de Commerce et d'Industrie de Maurice (MCCI) a présenté, le vendredi 28 novembre à Tribeca Mall, une nouvelle version de son application MCCI Tax Free Shopping, trois ans après son lancement initial. L'outil déjà bien adopté par les visiteurs ambitionne désormais de séduire également les Mauriciens. À Tribeca, puis à Bagatelle le lendemain, les équipes de la MCCI sont allées à la rencontre du public pour présenter directement cette version enrichie.

Cette mise à jour introduit la fonctionnalité inédite baptisée Shopping Route, qui permet aux utilisateurs de créer des itinéraires personnalisés pour se déplacer de boutique en boutique grâce à la navigation GPS. Mode locale, joaillerie, créateurs, artisanat... L'application propose des parcours thématiques adaptés aux centres d'intérêt de chacun, à suivre comme un véritable guide touristique.

L'objectif est clair : redynamiser le commerce mauricien en rendant l'expérience d'achat plus fluide et plus attrayante. L'application envoie des notifications lorsque l'utilisateur s'approche d'un magasin partenaire, affiche les offres disponibles et facilite la gestion des achats en détaxe.

Le système électronique de détaxe, désormais entièrement digitalisé, permet aux visiteurs d'obtenir un QR code dès leur arrivée, de réaliser leurs achats en duty free, de suivre leurs transactions en temps réel et de recevoir leur remboursement directement sur leur carte bancaire. Une simplification notable, qui élimine notamment les files d'attente aux douanes.

À l'aéroport, la fonctionnalité Airport Delivery, en plein essor, permet même de récupérer ses achats juste avant l'embarquement. Elle a été étendue à plus de 370 points de vente, soit une hausse de 86 % depuis son lancement.

L'application séduit principalement une clientèle internationale représentant près de 200 nationalités, parmi lesquelles la France, La Réunion, Madagascar, le Royaume-Uni et l'Allemagne dominent. Toutefois, le défi reste cependant d'attirer davantage de consommateurs mauriciens, encore très tournés vers les achats en ligne ou réalisés lors de voyages à l'étranger.

Avec 1 536 commerces partenaires en 2025, contre 200 en 2008, le réseau s'est considérablement étoffé : grandes galeries, petites boutiques, créateurs indépendants... Aujourd'hui, 68 % des commerces utilisent le portail digital et, la MCCI prévoit d'augmenter ce chiffre dans les années à venir.

Pour la MCCI, cette refonte vise aussi à valoriser davantage l'offre locale. Si la joaillerie et les accessoires représentent près de la moitié des transactions, le textile et la mode mauricienne progressent également, dépassant les 20 %, et attirant une clientèle à la fois touristique et locale. «Cette application devient un véritable outil de découverte», souligne le président de la MCCI, Charles Harel, qui affirme la volonté de positionner Maurice comme une destination shopping à part entière.