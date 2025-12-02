Ile Maurice: Recul des exportations et importations au troisième trimestre

Les exportations et les importations ont reculé au troisième trimestre 2025. C'est ce que révèlent les chiffres publiés le 27 novembre par Statistics Mauritius sur les échanges commerciaux.

Les exportations totales, incluant les approvisionnements et combustibles pour navires, ont atteint environ Rs 26,9 milliards, soit une baisse de 9 % en valeur par rapport à la même période en 2024. Cette diminution s'explique principalement par le recul des ventes de produits manufacturés classés par matière, des produits alimentaires et des animaux vivants, des articles manufacturés divers ainsi que des machines et équipements de transport. Quelques catégories ont toutefois enregistré de légères hausses, notamment les produits chimiques. Par rapport au trimestre précédent, la valeur totale des exportations a également observé une baisse, avec un repli de 2,8 %.

Les importations ont suivi la même tendance. Elles ont atteint environ Rs 75 milliards au troisième trimestre, en recul de 12,4 % sur un an. La baisse concerne notamment les produits manufacturés classés principalement par matière, les carburants et lubrifiants, les produits chimiques, les produits alimentaires, les machines et équipements de transport, et les articles manufacturés divers. À l'inverse, les achats de boissons et de tabac ont augmenté. D'un trimestre à l'autre, les importations ont aussi diminué, soit de 8,5 %.

Ce double ralentissement des échanges réduit le déficit commercial. Il s'établit à Rs 48 milliards, avec une baisse de plus de 14 % par rapport au troisième trimestre de 2024 et de plus de 11 % par rapport au trimestre précédent. Malgré ce repli observé au troisième trimestre, la tendance sur l'ensemble de l'année est différente.

À l'approche de la fin de l'année, Statistics Mauritius estime que les exportations totales devraient atteindre environ Rs 110 milliards, soit un niveau similaire à celui de 2024. Quant aux importations, elles devraient s'établir autour de Rs 320 milliards, soit en légère hausse. Par conséquent, les prévisions estiment le déficit commercial annuel à près de Rs 210 milliards, légèrement supérieur à celui de l'an dernier.