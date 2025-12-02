Congo-Brazzaville: Livres - Hugues Ngouélondélé dévoile son parcours dans « Un maire, une ville : bâtir, servir, transmettre »

Hugues Ngouélondélé, ancien maire de Brazzaville (2003-2017) et actuel ministre de la Jeunesse, des Sports, de l'Éducation civique, de la Formation qualifiante et de l'Emploi, signe un nouvel ouvrage dans lequel il revient sur son parcours personnel et professionnel. Intitulé « Un maire, une ville : Bâtir, servir et transmettre », ce livre offre un regard inédit sur quinze années de gouvernance municipale au coeur de la capitale congolaise.

Dans cet ouvrage à la fois captivant et introspectif, l'auteur retrace les moments forts de son mandat, depuis les premiers défis liés à une ville encore marquée par les séquelles de la guerre civile de 1997 jusqu'aux transformations majeures qui ont accompagné la croissance démographique rapide de Brazzaville. Il y partage anecdotes, analyses et réflexions sur la gestion d'une métropole en pleine mutation, tout en posant une question centrale : comment concilier les attentes des citoyens avec les contraintes économiques et politiques du pays ?

Plus qu'un simple récit, le livre s'inscrit comme un véritable plaidoyer en faveur d'une gouvernance locale efficace et d'une décentralisation mieux structurée. Hugues Ngouélondélé y expose sa vision de l'action publique, son attachement au service de l'intérêt général et son engagement pour le développement local. L'auteur y met également en lumière les principes qui ont guidé son action : bâtir, servir et transmettre.

L'ouvrage de 207 pages est structuré en quatre parties et met en exergue les enjeux essentiels liés à la décentralisation, aux politiques publiques locales et aux méthodes permettant d'y répondre. Il constitue ainsi un outil de référence pour les acteurs municipaux, les étudiants, les décideurs publics et tous ceux qui s'intéressent à la gestion locale.

Lors de la cérémonie officielle de présentation et de dédicace, Hugues Ngouélondélé a expliqué les motivations qui l'ont poussé à rédiger ce livre : partager une expérience, éclairer les défis structurels du développement local et transmettre des enseignements utiles pour les générations futures.

« Un maire, une ville : Bâtir, servir et transmettre » est disponible à la Librairie Les Manguiers des Dépêches de Brazzaville, à la FNAC et chez L'Harmattan.