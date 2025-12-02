Cote d'Ivoire: ARTs martiaux - Deux jeunes taekwondoistes congolais s'illustrent à Abidjan

Lors de l'African Open Series G1 de Taekwondo disputée récemment à Abidjan en Côte d'Ivoire, Altesse Jamalle Dubien Matsima et Dorcia Nichelvie Ndembi Mbaya, les deux jeunes représentants congolais, sont montés sur le podium dans leurs différentes catégories respectives justifiant ainsi la vitalité actuelle du taekwondo congolais.

Après leur brillante qualification obtenue à N'Djamena au Tchad, les deux jeunes congolais ont confirmé tous les espoirs placés en eux en obtenant des performances remarquables lors de l'African Open Séries G1 qui a regroupé les athlètes venus des zones 1, 2 , 3, 4, 5, 6 et 7 du continent. Altesse Jamalle Dubien Matsima a été sacré médaillé d'argent en catégorie des -55 kg Junior homme, tandis que Dorcia Nichelvie Ndembi Mbaya a décroché la médaille de bronze en catégorie des -55 kg Junior dame.

Ces résultats confirment le talent et la détermination des athlètes congolais qui continuent de faire luire le drapeau national sur l'échiquier africain et international du taekwondo. Des performances élogieuses qui viennent s'ajouter à celles obtenues par d'autres athlètes nationaux engagés récemment aux championnats du monde de taekwondo en Chine.

Au regard de ces résultats, tout porte à croire que le taekwondo congolais a un bel avenir devant lui à condition que les dirigeants sportifs et les autorités du pays accompagnent les athlètes par un encadrement de qualité et une formation adéquate pour rivaliser à armes égales avec les taekwondoistes des autres pays du monde lors des grands rendez-vous de cette discipline.