Congo-Brazzaville: Etoile du Congo - Paolo Grimaldi pose les bases de la détection des joueurs

L'Etoile du Congo a décidé d'ouvrir ses portes à ce manager italien spécialisé dans le football africain dans le but de détecter ses jeunes joueurs et les placer à l'international.

L'expertise de Paolo Grimaldi, agent de joueur Fifa, a été sollicitée par le président de l'Etoile du Congo, Ghislain Ngapela Lendouma, également propriétaire du FC Emboli, pour étudier la possibilité de concrétiser le projet cher à son agence IJM basée en Côte d'Ivoire spécialisée dans la détection des jeunes joueurs africain et leur placement dans les championnats européens.

«Le but de IJM est de placer les jeunes joueurs africain à l'international pour se confronter dans les différents championnat . On travaille principalement sur les jeunes à partir de 16 à 18-19 ans », a-t-il expliqué à la conférence de presse qu'il a animée le 26 novembre à Brazzaville.

L'Etoile du Congo devrait tirer profit de ce projet axé essentiellement sur les jeunes, une fois le contrat paraphé . « Ce n'est pas encore un contrat mais un projet, car on ne peut rien faire en six mois. Ce projet s'étend sur deux ou trois années », a-t-il confirmé.

Pour lui, donner la possibilité aux jeunes de l'Etoile du Congo de s'exprimer ne dépend pas uniquement de leur placement en Europe ou ailleurs mais aussi de la manière dont le joueur détecté s'adaptera au contexte international. « On peut envoyer les joueurs en Europe mais on est pas sûr à 100% de leur réussite. Si le joueur est fort aujourd'hui, il faut le démontrer ailleurs. En Europe, ils n'ont pas le temps d'attendre », a-t-il expliqué.

Paolo Grimaldi a avoué son ambition de progresser les jeunes sur place au Congo. Toutefois avec la tranche d'âge, il peut être séduit par l'idée d'étendre sa vision de détection aussi sur les jeunes joueurs comme ceux du FC Emboli. « On insiste sur ce critère d'âge par rapport aux attentes en Europe, parce que les joueurs qui n'ont pas de championnat aujourd'hui s'ils partent, ce serait compliqué pour eux de jouer tout de suite. C'est pour cette raison qu'il faut prendre les joueurs qui sont très jeunes », a-t-il souligné.

Mais la réalisation du projet rencontre toutefois un obstacle : le manque de championnat au Congo. « C'est très important que le championnat se joue parce que les joueurs que nous allons dénicher viendront du championnat congolais. Or, si nous entamons le travail aujourd'hui, il nous sera très difficile d'atteindre nos objectifs parce que les conditions ne sont pas favorables », a-t-il fait savoir.