Congo-Brazzaville: Coopération - L'Algérie disposée à développer « un partenariat de qualité » avec le pays

A l'occasion de la commémoration du 71e anniversaire du déclenchement de la Guerre de libération nationale du 1er novembre 1954, l'ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire au Congo, Azeddine Riache, a organisé le 27 novembre à Brazzaville une cérémonie pour rendre hommage aux martyrs ayant oeuvré pour libérer et restaurer la souveraineté nationale.

Dans son discours prononcé devant le parterre d'invités et le ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger, Jean-Claude Gakosso, l'ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire au Congo, Azeddine Riache, a souligné la solidité des relations d'amitié et de coopération entre son pays et le Congo.

« En misant sur les acquis de la relation entre les présidents Abdelmadjid Tebboun et Denis Sassou N'Guesso, ainsi que la convergence de vues sur l'ensemble des questions régionales et internationales, notre ambition est celle de donner à nos relations un nouvel élan, à la mesure des immenses complémentarités des deux pays et de la volonté des deux chefs d'Etat, de bâtir une coopération plus dense et un partenariat de qualité aux services de nos deux peuples et de l'intégration africaine », a déclaré l'ambassadeur.

Dans le cadre des préparatifs de la tenue de la huitième session de la Commission mixte entre les deux pays, le diplomate algérien a fait savoir que les visites et les discussions se poursuivent. « La prochaine session de la commission mixte vise à conférer une impulsion nouvelle à notre coopération, intégrant pleinement et solidairement l'approche humaine, en vue de son raffermissement et son élargissement à tous les domaines porteurs », a indiqué Azeddine Riache.

La Commission mixte Congo-Algérie est un cadre de coopération bilatérale entre les deux pays, qui se réunissent régulièrement pour discuter et signer des accords de coopération dans divers domaines. L'objectif est de concrétiser le partenariat entre les deux nations sur différents plans, y compris économique et social. L'Algérie et le Congo, a-t-il ajouté, font partie de « cette Afrique qui bouge », et sont « pleinement engagés en faveur de la promotion des intérêts du continent, en vue d'apporter une contribution majeure aux efforts visant à relever le triple défi de la restauration de la paix, de la sécurité et du développement économique de notre continent, y compris sa représentation au Conseil de sécurité de l'ONU».

Hommage aux martyrs de la révolution

Le 71e anniversaire du déclenchement de la Guerre de libération nationale, célébré le 1er novembre de chaque année, rappelle un moment historique où le peuple algérien a opéré le grand sursaut de sa révolution contre la colonisation française. Cette période fait suite aux longues décennies de résistances au cours desquelles le peuple refusa la spoliation de sa terre et la profanation de son histoire.

Dans son allocution de circonstance, l'ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire au Congo, Azeddine Riache, a souligné que la victoire de la révolution de novembre et le recouvrement de la souveraineté nationale est une « réalisation majestueuse » du peuple algérien. « La révolution de novembre a causé des millions de martyrs, d'orphelins, d'invalides et de citoyens déracinés. Cependant, la victoire a permis non seulement de libérer le peuple de la domination coloniale, mais aussi de ressusciter l'Algérie, victime de 132 années de négation de son histoire, et de sa culture », a rappelé le diplomate algérien.

Pour lui, le message de la révolution avec les valeurs qu'elle a portées demeure une source dans laquelle le peuple algérien puise le patriotisme fédérateur pour susciter un sursaut national susceptible de consolider les fondements de l'unité nationale et du développement socio-économique.

Le diplomate algérien a également signifié que ce legs révolutionnaire a permis à son pays de s'affirmer comme une voix crédible et incontournable dans la défense des droits des peuples à l'autodétermination, au développement, à la lutte contre le racisme et l'ingérence étrangère dans les affaires internes. S'agissant de la région Sahélo-Saharienne, l'ambassadeur a fait savoir que l'Algérie ne cesse de « démontrer sa solidarité » et demeure fermement convaincue de la nécessité d'un soutien international et d'une mobilisation mondiale.

« Dans ce contexte, mon pays reste attaché au cadre légal de l'ONU pour la décolonisation définitive du Sahara occidental », a-t-il dit. L'Algérie, a-t-il précisé, soutient les efforts du secrétaire général de l'ONU et de son envoyé spécial visant à « permettre aux deux parties en conflit de reprendre le processus de négociations directes en vue de parvenir à une solution pacifique qui garantisse le droit imprescriptible, inaliénable et insaisissable du peuple Sahraoui à l'autonomisation, conformément à la récente résolution du Conseil de sécurité du 31 octobre 2025 ».

En ce qui concerne la crise en Libye, l'Algérie souligne « l'impérieuse nécessité » pour la communauté internationale de soutenir les parties libyennes à accélérer le processus de la réconciliation nationale, conformément aux recommandations du haut comité de l'UA sur la Libye placé sous l'égide du chef de l'Etat congolais, Denis Sassou N'Guesso.