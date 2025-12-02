Maroc: La stratégie de coopération Sud-Sud et triangulaire de l'ONEE mise en exergue à Marrakech

La stratégie de coopération Sud-Sud et triangulaire de l'Office National de l'Electricité et de l'Eau Potable (ONEE) a été mise en exergue, lundi à Marrakech, dans le cadre du 19è Congrès Mondial de l'Eau.

Lors d'une session spéciale sous le thème "Tirer parti des financements innovants pour renforcer la coopération Sud-Sud et triangulaire dans le secteur de l'eau", le directeur général de l'ONEE, Tarik Hamane, a indiqué que l'Office a développé une stratégie "solide" de coopération Sud-Sud et triangulaire, sous l'impulsion de la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Ladite stratégie, a-t-il précisé, repose sur le partage d'expertise, l'assistance technique et le renforcement des capacités des opérateurs africains dans les domaines de l'eau potable, de l'électricité et de l'assainissement liquide. "Elle s'inscrit pleinement dans l'Initiative Royale visant à faciliter l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique qui vise à favoriser l'intégration régionale et le développement durable dans cette zone stratégique pour l'avenir du continent", a-t-il ajouté.

Et de souligner que l'ONEE, en capitalisant sur de nombreux partenariats réussis dans les domaines de l'eau potable et de l'assainissement liquide avec ses partenaires en Guinée-Conakry, Burkina Faso, Mali, Cameroun, Mauritanie, etc. est actuellement engagée dans plusieurs projets ambitieux de coopération qui s'appuient sur des financements innovants.

Le fer de lance de la mise en oeuvre de ces programmes est l'Institut international de l'Eau et de l'Assainissement (IEA) de l'ONEE, "un centre d'excellence reconnu dans le domaine du renforcement des capacités et de la recherche appliquée", a-t-il relevé.

Selon M. Hamane, l'Office veut capitaliser sur le savoir-faire et l'expertise accumulés depuis plusieurs décennies avec les bailleurs de fonds nationaux et internationaux, qu'ils soient multilatéraux ou bilatéraux, dans la mobilisation des financements destinés à la réalisation de ses plans d'équipements en combinant l'aide publique au développement, les différents instruments de la finance climat et d'adaptation au changement climatique pour démultiplier son action dans le cadre de la coopération Sud-Sud et triangulaire.

Pour faire face aux défis de généralisation de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement liquide, la coopération Sud-Sud et triangulaire s'impose comme un moteur de transformation pour accélérer l'atteinte des Objectifs du Développement Durable, a-t-il insisté.

De son côté, Catherine Bonnaud, directrice de l'Agence française de développement (AFD) à Rabat, a souligné que l'eau et l'assainissement sont au coeur des stratégies de l'AFD en Afrique, insistant sur la nécessité de mobiliser des financements innovants dans ce secteur.

Mettant l'accent sur l'importance de la coopération avec le Maroc, qui constitue "une source d'inspiration" en Afrique, elle a noté que le Royaume a "une volonté politique" de renforcer la coopération Sud-Sud, d'où l'engagement de l'AFD d'accompagner cette démarche.

Cette session spéciale, organisée conjointement par l'ONEE et la Banque Islamique de Développement, a été par ailleurs marquée par la signature de deux conventions.

A cette occasion, un mémorandum de coopération a été signé entre l'ONEE et l'Agence Française de Développement qui lance le programme "qualité de l'eau" avec les opérateurs d'eau en Afrique. Ce programme ciblé et multipays vise à renforcer les capacités techniques et managériales des opérateurs africains autour de la thématique du contrôle de la qualité de l'eau.

Par ailleurs, une convention-cadre de coopération a été conclue entre l'ONEE et l'Office National et l'Eau et de l'Assainissement du Burkina Faso (ONEA) afin de consolider la coopération entre les deux Offices initiée depuis 2007. Il s'agit également d'ouvrir la voie à un accompagnement élargi dans la gestion des projets d'eau potable et d'assainissement, la formation des cadres et la génération de la qualité de l'eau au Burkina Faso.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 19è édition du Congrès Mondial de l'Eau, coorganisée jusqu'au 5 décembre par le ministère de l'Équipement et de l'Eau et l'Association Internationale des Ressources en Eau (IWRA), constitue l'occasion d'explorer des solutions innovantes, des stratégies et des approches adaptatives pour les ressources en eau dans un monde en changement permanent.

Tenu sous le thème "L'eau dans un monde qui change : Innovation et adaptation", cet événement offre ainsi une plateforme aux experts, praticiens, chercheurs, décideurs politiques, société civile et secteur privé pour échanger des connaissances, présenter des recherches novatrices, établir des partenariats et développer conjointement des solutions concrètes visant à relever les défis complexes de la gouvernance, de la sécurité et de la durabilité mondiales de l'eau.