Ethiopie: La Commission nationale pour le dialogue exhorte les organisations civiques et religieuses à contribuer activement à la résolution des défis

Addis Ababa — La Commission nationale éthiopienne pour le dialogue a appelé les organisations civiques et religieuses à contribuer activement à la résolution des défis actuels en tirant parti de leur crédibilité et de leur rayonnement.

Une réunion consultative sur le thème « Le rôle actif des organisations civiques dans la réussite du processus de dialogue national » s'est tenue aujourd'hui à l'hôtel Capital d'Addis-Abeba.

En ouvrant la réunion, le commissaire en chef, le professeur Mesfin Araya, a souligné le rôle important que jouent les institutions civiques et religieuses dans la réussite du dialogue national.

Reconnaissant les efforts de longue date de ces institutions pour soutenir le travail de la Commission, il a souligné leur crédibilité et leur influence uniques au sein des communautés.

En conséquence, le commissaire en chef a exhorté les institutions à contribuer activement à la résolution des défis actuels en tirant parti de leur confiance et de leur rayonnement.

En outre, il a appelé les organisations à encourager les principales parties prenantes de la région du Tigré à participer au processus de dialogue et à aider à amener les acteurs politiques et les groupes armés qui n'ont pas encore rejoint le processus à la table des négociations afin que leurs points de vue et leurs points à l'ordre du jour puissent être pris en compte.

Le directeur exécutif du Conseil des organisations de la société civile éthiopienne, Terefe Degeti, a pour sa part réaffirmé l'engagement du Conseil à soutenir les efforts de la Commission.

Il a énuméré les efforts déployés par l'ECSOC à plusieurs égards, notamment en matière de sensibilisation, d'identification des points à l'ordre du jour et de renforcement des capacités, entre autres.

La Commission nationale éthiopienne pour le dialogue a été créée en 2021 afin d'organiser un dialogue national en identifiant les points à l'ordre du jour proposés par le public à travers le pays, selon des principes d'exclusivité, de crédibilité, de rationalité et d'intérêt national, entre autres, afin de parvenir à un consensus national sur les principales questions nationales.