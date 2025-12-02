Ethiopie: Les marchés financiers deviennent un pilier central du financement de l'avenir du pays - Ministre des Finances

Addis Ababa — Les marchés financiers sont en train de devenir un pilier central du financement de l'avenir de l'Éthiopie et du renforcement de l'intégration du pays dans le système financier mondial, a déclaré le ministre des Finances, Ahmed Shide.

Lors de l'ouverture du Sommet 2025 sur les marchés financiers éthiopiens à Addis-Abeba aujourd'hui, le ministre a souligné que l'Éthiopie s'était engagée dans des réformes audacieuses et de grande envergure afin de stabiliser la macroéconomie et de jeter les bases d'une croissance durable, inclusive et à long terme.

Dans le cadre de ces réformes plus larges, les marchés des capitaux sont apparus comme l'un des instruments les plus importants pour mobiliser des financements à long terme, a-t-il ajouté.

Pour le gouvernement, ils créent de nouvelles voies pour attirer les investissements, renforcer la viabilité budgétaire et canaliser les capitaux vers les priorités nationales les plus importantes.

Les marchés des capitaux ne sont pas de simples plateformes financières, a souligné M. Ahmed, ajoutant qu'ils deviennent un pilier central du financement de l'avenir de l'Éthiopie et du renforcement de son intégration dans le système financier mondial.

Il a en outre noté que le marché des capitaux offre aux investisseurs étrangers clarté, cohérence et confiance grâce aux titres d'État, aux obligations d'entreprises, aux actions et aux instruments d'infrastructure, aux gains en capital internationaux et à un accès structuré aux secteurs productifs de l'économie.

Le ministre a souligné la nécessité d'une coordination étroite entre les institutions, chacune jouant un rôle distinct dans la construction d'un écosystème financier transparent, résilient et crédible.

« Lorsque ces institutions travaillent en harmonie, nous créons un environnement de marché qui attire les investissements, favorise la stabilité et produit des résultats. Avant tout, la transparence et la responsabilité budgétaires doivent rester non négociables. »

La tâche du gouvernement consiste à mettre en place un écosystème budgétaire et financier qui canalise les capitaux vers leur meilleure valeur et permette aux citoyens de participer à la prospérité du pays, a-t-il réitéré.

Ce faisant, « nous ne finançons pas simplement des infrastructures, des entreprises ou des services publics ; nous finançons l'avenir de l'Éthiopie, un avenir stable, dynamique, inclusif et durable ».

Selon lui, les bases ont été solidement établies, la direction est claire et les opportunités sont immenses.

Il a toutefois souligné la nécessité de continuer à travailler ensemble avec discipline, vision et collaboration.

À cette occasion, le gouverneur de la Banque nationale d'Éthiopie (NBE), Eyob Tekalign, a déclaré que l'accès au capital est l'un des moteurs les plus puissants de la croissance économique et de l'expansion du secteur privé.

Lorsque les entreprises, grandes ou petites, sont en mesure d'obtenir des financements abordables à long terme, elles peuvent innover, se développer et créer les emplois qui stimulent la prospérité nationale, a-t-il expliqué.

Avec le lancement et la mise en service du marché des capitaux, le pays dispose désormais d'une toute nouvelle plateforme permettant de mobiliser efficacement les capitaux et de les allouer à leurs utilisations les plus productives, a-t-il souligné.

Selon le gouverneur, cela marque un changement profond dans la manière dont les investissements circulent dans l'économie nationale.

« L'essor des marchés des capitaux à ce stade de notre parcours économique n'est pas le fruit du hasard. Il s'inscrit pleinement dans notre aspiration nationale à bâtir la prospérité grâce à une croissance fondée sur le marché. »

Pour sa part, la directrice générale de l'Autorité éthiopienne des marchés des capitaux, Hana Tehelku, a déclaré qu'un marché des capitaux dynamique et résilient nécessite les efforts conjoints des régulateurs gouvernementaux, des institutions du secteur privé, des partenaires de développement et des acteurs du marché.

« Les progrès que nous avons accomplis jusqu'à présent ont été rendus possibles grâce à une collaboration étroite, et les défis à venir exigent une coopération encore plus étroite. »

Le Sommet éthiopien sur les marchés financiers 2025 est une réunion de trois jours, a-t-on appris.