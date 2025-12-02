Ethiopie: Le marché des capitaux va stimuler l'intégration du pays dans le système financier mondial - Ministre des Finances

Addis Ababa — Le marché des capitaux éthiopien renforcera l'intégration du pays dans le système financier mondial et stimulera la confiance des investisseurs, a déclaré le ministre des Finances Ahmed Shide.

Lors de l'ouverture du sommet sur le marché des capitaux à Addis-Abeba aujourd'hui, le ministre a souligné qu'un marché des capitaux bien réglementé renforçait davantage l'intégration de l'Éthiopie dans le système financier mondial.

« Il offre aux investisseurs étrangers clarté, cohérence et confiance grâce aux titres d'État, aux obligations d'entreprises, aux actions et aux instruments d'infrastructure, aux gains en capital internationaux et à un accès structuré aux secteurs productifs de notre économie. »

Le ministre a souligné la nécessité d'une coordination étroite entre les institutions qui jouent chacune un rôle distinct dans la construction d'un écosystème financier transparent, résilient et crédible.

« Lorsque ces institutions travaillent en harmonie, nous créons un environnement de marché qui attire les investissements, favorise la stabilité et produit des résultats. Avant tout, la transparence et la responsabilité budgétaires doivent rester non négociables. »

La tâche du gouvernement est de construire un écosystème fiscal et financier qui canalise les capitaux vers leur meilleure valeur et permette aux citoyens de participer à la prospérité de la nation, a-t-il affirmé.

Ce faisant, a-t-il ajouté, « nous ne finançons pas simplement des infrastructures, des entreprises ou des services publics, nous finançons l'avenir de l'Éthiopie, un avenir stable, dynamique, inclusif et durable ».

Pour le ministre, les bases sont solidement établies, la direction à suivre est claire et les opportunités sont immenses. Il a souligné la nécessité de continuer à travailler ensemble avec discipline, vision et collaboration.

Ahmed a également insisté sur l'importance des infrastructures en tant que priorité essentielle dans laquelle les marchés financiers peuvent jouer un rôle transformateur.

« Les marchés financiers nous permettent de transformer les infrastructures en une classe d'actifs investissable grâce aux obligations vertes, aux obligations municipales, aux obligations de revenu et aux fonds d'investissement dans les infrastructures, mobilisant ainsi des capitaux nationaux et étrangers pour le développement à long terme. »

À cette occasion, le gouverneur de la Banque nationale d'Éthiopie (NBE), Eyob Tekalign, a déclaré que l'accès au capital est l'un des moteurs les plus puissants de la croissance économique et de l'expansion du secteur privé.

Il a souligné que lorsque les entreprises, grandes ou petites, sont en mesure d'obtenir des financements abordables à long terme, elles peuvent innover, se développer et créer les emplois qui stimulent la prospérité nationale.

Avec le lancement et la mise en service du marché des capitaux, le pays dispose désormais d'une toute nouvelle plateforme permettant de mobiliser efficacement les capitaux et de les allouer à leurs utilisations les plus productives, a-t-il souligné.

Selon le gouverneur, cela marque un changement profond dans la manière dont les investissements circulent dans l'économie nationale.

« L'essor des marchés des capitaux à ce stade de notre parcours économique n'est pas le fruit du hasard. Il s'inscrit pleinement dans notre aspiration nationale à bâtir la prospérité grâce à une croissance fondée sur le marché. »

La mise en place du marché des capitaux éthiopien constitue un changement fondamental visant à diversifier l'économie au-delà du financement bancaire afin d'attirer des investissements à long terme pour les entreprises, de stimuler le développement du secteur privé et de promouvoir la modernisation économique.