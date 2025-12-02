Cameroun: Succès contre le SIDA - L'incidence du VIH en forte baisse au pays selon le rapport Camphia

2 Décembre 2025
Camer.be (Bruxelles)
Par Toto Jacques

Le Cameroun a marqué la Journée mondiale du Sida par une annonce extrêmement encourageante : une baisse significative du taux de nouvelles infections à VIH. Selon les résultats de la dernière enquête d'impact du VIH/SIDA (Camphia), menée entre septembre 2024 et janvier 2025, l'incidence chez les adultes de 15 à 49 ans a chuté de 0,24 % à 0,15 %. Cette progression témoigne de l'efficacité des campagnes de prévention et de dépistage menées sur le territoire.

Au-delà de l'incidence, la prévalence globale du VIH/Sida a également enregistré une diminution notable, passant de 3,4 % à 2,6 % de la population. Cependant, cette avancée met en lumière une disparité de genre persistante : les femmes restent plus touchées avec un taux de prévalence de 3,6 %, contre 1,6 % pour les hommes. De plus, les disparités régionales subsistent, avec des écarts importants allant de 1,5 % dans les régions septentrionales à 4,6 % dans la Région du Centre, soulignant la nécessité d'intensifier les efforts ciblés.

Malgré un contexte international parfois difficile, marqué par la suspension récente de certaines aides américaines, le Cameroun a réalisé des progrès remarquables en matière de traitement. Le pays a atteint un taux impressionnant de 93 % de suppression de la charge virale chez les personnes sous traitement. Ce pourcentage élevé est un indicateur clé de succès, car une charge virale indétectable rend le virus intransmissible. Cette performance positionne la nation africaine sur la bonne voie pour atteindre les objectifs fixés par les Nations Unies, visant à éradiquer le Sida comme menace de santé publique d'ici 2030.

Les autorités sanitaires camerounaises affirment que ces résultats positifs du rapport Camphia sont le fruit d'un engagement soutenu et de l'amélioration de l'accès aux soins antirétroviraux. Le pays se rapproche ainsi des cibles 95-95-95 de l'ONUSIDA. Ce progrès dans la santé publique est un modèle inspirant pour la région, démontrant qu'avec des politiques volontaristes, il est possible de renverser la tendance face à une épidémie majeure.

