Congo-Kinshasa: Le Gouvernement veut soutenir les coopératives pour la promotion du développement à la base

Le gouvernement Suminwa mise également sur les coopératives pour relever l'économie du pays à partir de la base.

C'est dans ce cadre que le ministère du Développement rural organise, du 2 au 4 novembre à Kinshasa, un atelier de réflexion sur la structuration et l'accompagnement de ces structures.

Cette initiative, annoncée lors du dernier Conseil des ministres, est mise en oeuvre par le ministre de tutelle, Grégoire Mutshail Mutomb.

Cette session de trois jours rassemble des coopératives multisectorielles. À travers cette démarche, le ministère du Développement rural vise d'abord à identifier ces coopératives, à les structurer et à leur fournir des moyens de recherche afin qu'elles participent efficacement au redressement de l'économie nationale.

Pour le ministre d'État, ministre du Développement rural, si ces coopératives sont bien structurées, elles peuvent créer de l'emploi dans toutes les régions du pays et contribuer, tant soit peu, à freiner l'exode rural.

Plusieurs structures nationales et internationales prennent part à cet atelier, dont la Banque africaine de développement. Celle-ci appuie les projets de développement en RDC, notamment celui en cours sur la transformation de l'agriculture, qu'elle finance à hauteur de 374 millions de dollars américains.