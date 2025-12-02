Congo-Kinshasa: Festivités de fin d'année - Un renfort de 1000 policiers déployés à Oicha

2 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Plus de mille agents de Police nationale congolaise (PNC) été déployés lundi 1er décembre à Oicha, chef-lieu du territoire de Beni (Nord-Kivu). Ils vont renforcer le dispositif sécuritaire dans des agglomérations agricoles de ce territoire avant, pendant et après la période des fêtes de fin d'année.

Ces policiers ont été présentés aux autorités locales et à la population à Oicha lundi, lors d'une parade spéciale tenue par le commissaire provincial de la police au Nord-Kivu, général Dieudonné Makambo. Ils vont renforcer le dispositif sécuritaire dans la commune rurale d'Oicha et les agglomérations agricoles voisines souvent victimes des menaces des groupes armés.

Le commissaire provincial de la PNC a demandé à la population de collaborer avec ces policiers pour la sécurité de la région :

« Avec la sécurisation des festivités, nous avons déployé un bon nombre des policiers. Et nous demandons à la population de s'approprier de cette mesure pour que nous puissions tous parler le même langage et que nous puissions constituer une équipe. Et tout ça, pour la sécurité des personnes et de leurs biens ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le général Dieudonné Makambo a rappelé l'engagement qu'il avait pris dès la prise de ses fonctions ; celui de renforcer les dispositifs sécuritaires qui sont en place.

Lors de cette parade, le commissaire provincial de la police a rappelé à ses troupes leur mission de protéger la population et ses biens, mais aussi la discipline et l'apolitisme.

Il en a profité pour les sensibiliser à l'utilité de la Caisse nationale pour la sécurité des agents publics, un projet du Gouvernement censé garantir la sécurité sociale des agents de l'Etat.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.