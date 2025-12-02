Congo-Kinshasa: Festivités de fin d'année - Un renfort de 1000 policiers déployés à Oicha

Plus de mille agents de Police nationale congolaise (PNC) été déployés lundi 1er décembre à Oicha, chef-lieu du territoire de Beni (Nord-Kivu). Ils vont renforcer le dispositif sécuritaire dans des agglomérations agricoles de ce territoire avant, pendant et après la période des fêtes de fin d'année.

Ces policiers ont été présentés aux autorités locales et à la population à Oicha lundi, lors d'une parade spéciale tenue par le commissaire provincial de la police au Nord-Kivu, général Dieudonné Makambo. Ils vont renforcer le dispositif sécuritaire dans la commune rurale d'Oicha et les agglomérations agricoles voisines souvent victimes des menaces des groupes armés.

Le commissaire provincial de la PNC a demandé à la population de collaborer avec ces policiers pour la sécurité de la région :

« Avec la sécurisation des festivités, nous avons déployé un bon nombre des policiers. Et nous demandons à la population de s'approprier de cette mesure pour que nous puissions tous parler le même langage et que nous puissions constituer une équipe. Et tout ça, pour la sécurité des personnes et de leurs biens ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le général Dieudonné Makambo a rappelé l'engagement qu'il avait pris dès la prise de ses fonctions ; celui de renforcer les dispositifs sécuritaires qui sont en place.

Lors de cette parade, le commissaire provincial de la police a rappelé à ses troupes leur mission de protéger la population et ses biens, mais aussi la discipline et l'apolitisme.

Il en a profité pour les sensibiliser à l'utilité de la Caisse nationale pour la sécurité des agents publics, un projet du Gouvernement censé garantir la sécurité sociale des agents de l'Etat.