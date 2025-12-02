Congo-Kinshasa: Les FARDC accusent l'AFC/M23 de saboter les accords de paix

2 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) dénoncent une série d'attaques menées par les rebelles de l'AFC/M23, soutenus par le Rwanda, contre plusieurs positions de l'armée dans la province du Sud-Kivu.

Dans un communiqué publié ce mardi 2 décembre, les FARDC estiment que ces offensives visent à compromettre les efforts de pacification dans l'Est du pays, alors qu'un accord de paix doit être signé ce jeudi à Washington entre la RDC et le Rwanda.

« En ce moment crucial où la communauté internationale, à travers les États-Unis d'Amérique et le Qatar, s'active pour le retour de la paix au Nord-Kivu et au Sud-Kivu, les Forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent pour la énième fois la violation de la cessation des hostilités par la coalition AFC/M23 soutenue par le Rwanda », a déclaré le porte-parole des FARDC, le général Sylvain Ekenge.

Selon lui, depuis le matin de ce mardi 2 décembre 2025, « l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC/M23 mènent une série d'attaques contre les positions des FARDC à Kaziba, Katogota et Lubarika au Sud-Kivu. Ces attaques démontrent suffisamment la détermination de cette coalition à saboter les accords de paix de Washington et de Doha. »

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.