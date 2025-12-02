Congo-Kinshasa: Les FARDC accusent l'AFC/M23 de saboter les accords de paix

Les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) dénoncent une série d'attaques menées par les rebelles de l'AFC/M23, soutenus par le Rwanda, contre plusieurs positions de l'armée dans la province du Sud-Kivu.

Dans un communiqué publié ce mardi 2 décembre, les FARDC estiment que ces offensives visent à compromettre les efforts de pacification dans l'Est du pays, alors qu'un accord de paix doit être signé ce jeudi à Washington entre la RDC et le Rwanda.

« En ce moment crucial où la communauté internationale, à travers les États-Unis d'Amérique et le Qatar, s'active pour le retour de la paix au Nord-Kivu et au Sud-Kivu, les Forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent pour la énième fois la violation de la cessation des hostilités par la coalition AFC/M23 soutenue par le Rwanda », a déclaré le porte-parole des FARDC, le général Sylvain Ekenge.

Selon lui, depuis le matin de ce mardi 2 décembre 2025, « l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC/M23 mènent une série d'attaques contre les positions des FARDC à Kaziba, Katogota et Lubarika au Sud-Kivu. Ces attaques démontrent suffisamment la détermination de cette coalition à saboter les accords de paix de Washington et de Doha. »