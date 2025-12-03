Ile Maurice: Le groupe Aldis relance Monoprix avec un plan d'expansion

L'enseigne française Monoprix prépare son retour sur le marché avec un nouveau format de magasin. Le groupe Aldis, détenteur d'un accord d'exclusivité, est chargé de développer l'enseigne avec l'ouverture de deux magasins ce mois-ci.

LE premier magasin ouvrira ses portes à Rivière-Noire sous le nouveau concept Monop'. Ce format de 570 m², plus compact que les supermarchés traditionnels, inspiré de l'architecture art déco, a été pensé pour être facilement accessible aux habitants du quartier. Monop' proposera une sélection de produits pour les besoins quotidiens dans un espace optimisé afin de faciliter les courses rapides.

Une attention particulière sera accordée aux produits des métiers de bouche, avec une sélection en crémerie, charcuterie et boucherie. Les produits frais, acheminés chaque semaine par avion, feront partie de l'offre principale. Un espace traiteur proposera également des plats préparés au quotidien tandis qu'au rayon vins, une sélection variée sera destinée aussi bien aux connaisseurs qu'aux amateurs. L'assortiment intégrera par ailleurs plusieurs gammes propres à Monoprix, notamment «Monoprix Gourmet», «Monoprix Bio» et «Je suis Vert», qui couvrent des produits plus respectueux de l'environnement dans les catégories hygiène et entretien. Côté beauté, l'enseigne prévoit une offre comprenant des soins, du maquillage et une sélection de produits bio, développés sous la marque Monoprix.

Dans une optique de mise à jour technologique, le magasin Monop' de Rivière-Noire sera équipé d'étiquettes électroniques pour l'affichage des prix. Ce système permet des ajustements immédiats et réduit l'usage de supports papier. Et la zone de paiement combinera à la fois des caisses classiques de petite taille et des bornes en libre-service, une organisation pensée pour fluidifier le passage en caisse. Il est également prévu de déployer ultérieurement une carte de fidélité entièrement numérique. Celle-ci donnera accès à des avantages et offres spécifiques, dans la continuité de la digitalisation des services de l'enseigne.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Plusieurs points de vente

Parallèlement, un magasin Monoprix Maison doit également s'ouvrir à Cascavelle. Contrairement au premier, il s'agira d'un espace indépendant consacré à l'univers de la maison, regroupant notamment des articles de décoration et des objets pratiques du quotidien, comme le linge de maison et la vaisselle. Les collections y évolueront au fil des saisons afin de proposer un choix régulièrement renouvelé.

Ces deux ouvertures s'inscrivent dans un plan plus large de déploiement de l'enseigne Monoprix sur le marché local. En ligne avec la stratégie appliquée en France, le groupe Aldis prévoit d'adapter les formats de magasins aux spécificités des quartiers, avec l'objectif d'implanter plusieurs points de vente dans différentes régions de l'île.

Thomas Doger de Spéville, président du groupe Aldis, souligne le retour de la marque et le lancement, pour la première fois, du concept Monop'. Selon lui, ce format flexible s'adapte aux «nouveaux modes de vie» et «répond aux attentes des consommateurs». Il précise que l'enseigne met l'accent sur le recrutement local et la présence dans les quartiers. «Nous privilégions les talents locaux, nous avons d'ailleurs recruté plus de 35 collaborateurs mauriciens pour le premier magasin. Les horaires d'ouverture sont étendus et nous offrons une sélection de plus de 8 500 références combinant produits locaux et importés.»