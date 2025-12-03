Niger: Le pays annonce vouloir porter plainte contre le géant français du nucléaire Orano

Dans un nouvel épisode dans les tensions entre le Niger et Orano, Niamey a annoncé mardi 2 décembre son intention de porter plainte contre le groupe français. Le ministre nigérien de la Justice a expliqué lors d'une conférence de presse que des éléments radioactifs ont été découverts à Madaoulela, dans le nord du pays. Le Niger et Orano s'opposent déjà depuis plusieurs mois autour de l'uranium de la Somaïr, nationalisée en juin dernier.

Le ministre nigérien de la Justice l'affirme : 400 tonneaux contenant des carottes radioactives ont été découvertes à Madaouela, dans le département d'Arlit. Une matière hautement toxique qui met en péril la santé des populations, explique Alio Daouda. Il pointe du doigt la responsabilité d'Orano, anciennement appelé Areva.

Le ministre accuse aussi le groupe français de ne pas avoir respecté des décisions de justice l'obligeant à enlever et traiter des déchets radioactifs.

Des faits qui, poursuit-il, constituent des délits. L'État nigérien entend donc poursuivre Orano pour obtenir réparation.

Le bras de fer entre le Niger et le géant français de l'uranium dure depuis des mois. Orano a condamné la semaine dernière le convoi transportant l'uranium de la Somaïr, qui venait de quitter Arlit. Alio Daouda répond : le groupe semble avoir oublié que les sociétés minières ont été nationalisées cette année.

Alors que deux procédures d'arbitrage international ont été engagées, Niamey a réitéré il y a deux jours son intention de mettre son uranium sur le marché, sans plus de précisions.

Les regards se tournent vers la Russie. Un mémorandum d'entente, dont le contenu n'a pas été divulgué, a été signé avec Rosatom en juillet dernier.