Afrique du Nord: Volley - Arab Challenge Cup (4e j.) - La Tunisie remporte le titre

TUNIS — La sélection tunisienne de volley-ball a remporté le titre de la première édition de l'Arab Challenge Cup, profitant de la défaite de Bahreïn face au Koweït 0-3 (19-25, 20-25, 24-26), en match comptant pour la 4e journée, disputé mardi à Amman.
Le six national, qui a remporté plus tôt son 4e succès du tournoi face à la Palestine 3-0 (25-16, 25-19, 25-16), occupe la première place avec 12 points sans concéder le moindre set, et s'assure de terminer en tête du classement indépendamment du résultat de son dernier match face à Bahreïn. La Tunisie ne peut, non plus, être rattrapée par l'Egypte (2e avec 9 points) même si cette dernière remporte son dernier match devant le Koweït, et ce à la faveur d'un meilleur set average.
Lors des trois premières journées, la Tunisie a dominé successivement le Koweït (3-0), l'Egypte (3-0) et la Jordanie (3-0).
L'Arab Challenge Cup de volley-ball se déroule du 28 novembre au 5 décembre 2025 à Amman, avec la participation des sélections de Tunisie, Palestine, Bahreïn, Egypte, Jordanie et Koweït.
Les résultats:
Mardi 2 décembre
Tunisie - Palestine 3 - 0
Egypte - Jordanie 3 - 0
Bahreïn - Koweït 0 - 3
Déjà joués:
Vendredi 28 novembre
Egypte - Palestine 3 - 0
Koweït - Tunisie 0 - 3
Samedi 29 novembre
Bahreïn - Palestine 3 - 0
Jordanie - Koweït 3 - 2
Tunisie - Egypte 3 - 0
Lundi 1er décembre
Palestine - Koweït 0 - 3
Tunisie - Jordanie 3 - 0
Egypte - Bahreïn 3 - 1
Classement: Pts J
1. Tunisie 12 4
2. Egypte 9 4
3. Koweït 7 4
4. Bahreïn 3 3
5. Jordanie 2 3
6. Palestine 0 4
Restent à jouer:
Jeudi 4 décembre
13h00 : Tunisie - Bahreïn
15h00 : Jordanie - Palestine
Vendredi 5 décembre
13h00 : Koweït - Egypte
15h00 : Jordanie - Bahreïn