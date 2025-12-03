Afrique du Nord: Volley - Arab Challenge Cup (4e j.) - La Tunisie remporte le titre

2 Décembre 2025
Tunis Afrique Presse (Tunis)

TUNIS — La sélection tunisienne de volley-ball a remporté le titre de la première édition de l'Arab Challenge Cup, profitant de la défaite de Bahreïn face au Koweït 0-3 (19-25, 20-25, 24-26), en match comptant pour la 4e journée, disputé mardi à Amman.

Le six national, qui a remporté plus tôt son 4e succès du tournoi face à la Palestine 3-0 (25-16, 25-19, 25-16), occupe la première place avec 12 points sans concéder le moindre set, et s'assure de terminer en tête du classement indépendamment du résultat de son dernier match face à Bahreïn. La Tunisie ne peut, non plus, être rattrapée par l'Egypte (2e avec 9 points) même si cette dernière remporte son dernier match devant le Koweït, et ce à la faveur d'un meilleur set average.

Lors des trois premières journées, la Tunisie a dominé successivement le Koweït (3-0), l'Egypte (3-0) et la Jordanie (3-0).

L'Arab Challenge Cup de volley-ball se déroule du 28 novembre au 5 décembre 2025 à Amman, avec la participation des sélections de Tunisie, Palestine, Bahreïn, Egypte, Jordanie et Koweït.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les résultats:

Mardi 2 décembre

Tunisie - Palestine 3 - 0

Egypte - Jordanie 3 - 0

Bahreïn - Koweït 0 - 3

Déjà joués:

Vendredi 28 novembre

Egypte - Palestine 3 - 0

Koweït - Tunisie 0 - 3

Samedi 29 novembre

Bahreïn - Palestine 3 - 0

Jordanie - Koweït 3 - 2

Tunisie - Egypte 3 - 0

Lundi 1er décembre

Palestine - Koweït 0 - 3

Tunisie - Jordanie 3 - 0

Egypte - Bahreïn 3 - 1

Classement: Pts J

1. Tunisie 12 4

2. Egypte 9 4

3. Koweït 7 4

4. Bahreïn 3 3

5. Jordanie 2 3

6. Palestine 0 4

Restent à jouer:

Jeudi 4 décembre

13h00 : Tunisie - Bahreïn

15h00 : Jordanie - Palestine

Vendredi 5 décembre

13h00 : Koweït - Egypte

15h00 : Jordanie - Bahreïn

Lire l'article original sur Tunis Afrique Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 Tunis Afrique Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.