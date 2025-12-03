Afrique du Nord: Volley - Arab Challenge Cup (4e j.) - La Tunisie remporte le titre

TUNIS — La sélection tunisienne de volley-ball a remporté le titre de la première édition de l'Arab Challenge Cup, profitant de la défaite de Bahreïn face au Koweït 0-3 (19-25, 20-25, 24-26), en match comptant pour la 4e journée, disputé mardi à Amman.

Le six national, qui a remporté plus tôt son 4e succès du tournoi face à la Palestine 3-0 (25-16, 25-19, 25-16), occupe la première place avec 12 points sans concéder le moindre set, et s'assure de terminer en tête du classement indépendamment du résultat de son dernier match face à Bahreïn. La Tunisie ne peut, non plus, être rattrapée par l'Egypte (2e avec 9 points) même si cette dernière remporte son dernier match devant le Koweït, et ce à la faveur d'un meilleur set average.

Lors des trois premières journées, la Tunisie a dominé successivement le Koweït (3-0), l'Egypte (3-0) et la Jordanie (3-0).

L'Arab Challenge Cup de volley-ball se déroule du 28 novembre au 5 décembre 2025 à Amman, avec la participation des sélections de Tunisie, Palestine, Bahreïn, Egypte, Jordanie et Koweït.

Les résultats:

Mardi 2 décembre

Tunisie - Palestine 3 - 0

Egypte - Jordanie 3 - 0

Bahreïn - Koweït 0 - 3

Déjà joués:

Vendredi 28 novembre

Egypte - Palestine 3 - 0

Koweït - Tunisie 0 - 3

Samedi 29 novembre

Bahreïn - Palestine 3 - 0

Jordanie - Koweït 3 - 2

Tunisie - Egypte 3 - 0

Lundi 1er décembre

Palestine - Koweït 0 - 3

Tunisie - Jordanie 3 - 0

Egypte - Bahreïn 3 - 1

Classement: Pts J

1. Tunisie 12 4

2. Egypte 9 4

3. Koweït 7 4

4. Bahreïn 3 3

5. Jordanie 2 3

6. Palestine 0 4

Restent à jouer:

Jeudi 4 décembre

13h00 : Tunisie - Bahreïn

15h00 : Jordanie - Palestine

Vendredi 5 décembre

13h00 : Koweït - Egypte

15h00 : Jordanie - Bahreïn