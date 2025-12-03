Soudan: La Procureure Générale rencontre le représentant spécial du Royaume-Uni au pays

La Procureure Générale, chef de la Commission Nationale d'enquête sur les crimes et violations du droit national et du droit international humanitaire, Moulana Intisar Ahmed Abdel Aal, a rencontré mardi le représentant spécial du Royaume-Uni et chef du Bureau britannique pour les affaires soudanaises, M. Richard Crowder, dans son bureau, en présence du premier assistant du procureur général, Moulana Kamal Mahjoub Ahmed.

Au cours de la réunion, Son Excellence a passé en revue le rôle du parquet public sous la lumière des violations graves et répétées contre les civils non armés, en plus des mécanismes utilisés pour protéger les droits de l'homme et le rôle important joué par les membres du parquet dans la conduite des enquêtes.

Pour sa part, le Représentant spécial a remercié Son Excellence la Procureure générale pour son accueil favorable et pour les explications détaillées sur la situation des droits de l'homme au Soudan.