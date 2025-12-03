Soudan: La Procureure Générale rencontre le représentant spécial du Royaume-Uni au pays

3 Décembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

La Procureure Générale, chef de la Commission Nationale d'enquête sur les crimes et violations du droit national et du droit international humanitaire, Moulana Intisar Ahmed Abdel Aal, a rencontré mardi le représentant spécial du Royaume-Uni et chef du Bureau britannique pour les affaires soudanaises, M. Richard Crowder, dans son bureau, en présence du premier assistant du procureur général, Moulana Kamal Mahjoub Ahmed.

Au cours de la réunion, Son Excellence a passé en revue le rôle du parquet public sous la lumière des violations graves et répétées contre les civils non armés, en plus des mécanismes utilisés pour protéger les droits de l'homme et le rôle important joué par les membres du parquet dans la conduite des enquêtes.

Pour sa part, le Représentant spécial a remercié Son Excellence la Procureure générale pour son accueil favorable et pour les explications détaillées sur la situation des droits de l'homme au Soudan.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2025 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.