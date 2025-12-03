Afrique: L'Angola possède la deuxième plus vaste étendue de tourbières du continent

Luanda — L'Angola abrite la deuxième plus grande étendue de tourbières du continent africain, a indiqué ce mardi l'environnementaliste Suzana Bandeira.

S'exprimant devant la presse à l'issue de la réunion du Conseil national de l'eau (CNA), présidée par la vice-présidente de la République, Esperança da Costa, elle a précisé qu'il ne s'agit pour l'heure que d'une évaluation limitée à la « tour d'eau » de l'Angola ; une étude couvrant l'ensemble du territoire national pourrait aboutir à des chiffres plus élevés.

Elle a expliqué que les tourbières, bien que peu connues, stockent deux fois plus de carbone que l'ensemble des forêts du monde.

Selon elle, l'Angola dispose d'un potentiel considérable pour la mitigation des changements climatiques et pour la sécurité hydrique.

« Ces fleuves alimentent les principaux bassins de la région. L'Angola est pratiquement le coeur hydrogéographique de l'Afrique, car même les principaux bassins, comme celui du Congo, ont pour principal affluent le fleuve Caí, qui prend sa source dans la tour d'eau des hauts plateaux du pays », a-t-elle déclaré.

Elle a souligné que l'Angola possède un potentiel environnemental, hydrique et climatique qui lui permettrait de se positionner à l'échelle du continent et de devenir une puissance hydraulique et écologique de premier plan.

D'après la spécialiste, les tourbières ont été cartographiées dans les principales provinces relevant de la tour d'eau de l'Angola, notamment le Bié, le Moxico oriental, le Cuando et le Cubango, mais des études révèlent également de bons indicateurs dans les provinces de Malanje, Cuanza Sul et Cuanza Norte.