Congo-Kinshasa: Plus de 1000 contribuables disposent déjà de facture normalisée

Au moins 1 100 contribuables disposent déjà d'une facture normalisée en RDC. Le ministre des Finances indique que près de 1 100 contribuables utilisent déjà l'e-UF, le dispositif fiscal dématérialisé mis gratuitement à disposition par l'État.

Doudou Fwamba Likunde a confirmé cette information dans un communiqué parvenu, ce mardi 2 décembre, à Radio Okapi.

Au lendemain de l'entrée en vigueur de l'obligation de délivrer une facture normalisée, il a réaffirmé son soutien aux opérateurs économiques dans cette étape décisive de la réforme fiscale.

Selon ce communiqué du ministère des Finances, les entreprises peuvent recourir à l'e-UF de manière transitoire ou durable, ce qui garantit à tous une solution prête à l'emploi, même à la veille de l'échéance.

Concernant les grandes entreprises, Doudou Fwamba a précisé que celles-ci ne sont aucunement limitées par l'e-UF, puisqu'elles utilisent généralement leurs propres SFE.

Répondant à une autre préoccupation de la Fédération des entreprises du Congo (FEC), il a également clarifié que l'obligation de communiquer le Numéro d'Identification Fiscale (NIF) concerne principalement les ventes aux personnes morales, associations et organismes. Pour les ventes aux personnes physiques non commerçantes, la mention du NIF reste facultative.

En parallèle, le ministère des Finances et la Direction générale des Impôts ont renforcé la sensibilisation sur l'ensemble du territoire. Des webinaires quotidiens, des sessions techniques, des supports pédagogiques et une assistance ciblée sont proposés aux entreprises pour les aider à finaliser leur mise en conformité.

Le ministre a rappelé que ces actions se poursuivent sans relâche et que les opérateurs sont encouragés à y participer massivement, conformément à la vision du Président de la République visant à assurer une transition harmonieuse vers la facture normalisée.

Tout en réaffirmant l'absence de report de la mesure, le ministre a appelé les opérateurs à poursuivre activement leur participation aux activités de formation et d'accompagnement, rappelant que l'État reste disponible pour assister les entreprises confrontées à des difficultés techniques ou opérationnelles dans le cadre de leur mise en conformité.

Portée par la vision du Président de la République, Félix Tshisekedi, cette réforme constitue une étape majeure dans la modernisation de l'administration fiscale, la traçabilité des transactions commerciales et la promotion de la justice fiscale.