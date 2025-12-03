Afrique Centrale: La BCC prend la tête du Bureau de l'ABCA pour l'Afrique centrale pour 2025-2026

La Banque Centrale du Congo (BCC) a été nommée à la présidence de la sous-région Afrique centrale au sein du Bureau de l'Association des Banques Centrales Africaines (ABCA) pour l'exercice 2025-2026. Cette désignation, actée lors de la 47e réunion annuelle de l'ABCA tenue du 23 au 28 novembre à Yaoundé au Cameroun, reconnaît le leadership régional de la BCC.

Le gouverneur de la banque, André Wameso y a représenté l'institution et participé au symposium sur le thème « Changement climatique et stabilité macroéconomique : rôle des banques centrales ».

Les discussions ont porté sur la création d'une monnaie unique africaine, d'un Fonds monétaire africain, et l'intégration des enjeux climatiques dans les stratégies des banques centrales. Ces institutions doivent anticiper les risques climatiques affectant la stabilité financière et la croissance en Afrique.

Au cours de cette session, plusieurs dossiers ont été examinés, notamment l'état d'avancement du Programme de Coopération Monétaire en Afrique (PCMA).

L'analyse de ce point a révélé qu'en 2024, seules 12 banques centrales sur 53 ont atteint les cinq critères de convergence macroéconomique de premier rang, tandis que seulement 3 pays ont satisfait aux trois critères de convergence de second rang.

Face à cette situation, le Conseil a invité les sous-régions de l'ABCA à mettre en oeuvre leurs feuilles de route visant l'harmonisation du cadre de la politique monétaire, et à présenter l'état d'avancement des actions menées lors de la réunion du Bureau de mars 2026.

Pour piloter cette feuille de route au niveau de l'Afrique centrale, la BCC, à travers son Gouverneur, a été désignée pour assurer la présidence de cette sous-région pour l'exercice 2025-2026. Cette nomination constitue une reconnaissance majeure de son leadership et de son rôle stratégique dans la région. Elle confère à l'Institut d'Émission une responsabilité centrale dans l'orientation et la coordination des travaux sous-régionaux, en amont de la 48e réunion annuelle, qui se tiendra au Kenya en 2026.

Le même vendredi, le Gouverneur de la BCC, a été reçu par son homologue de la Banque des États de l'Afrique Centrale (BEAC), M. Yvon Sana Bangui, au siège de l'institution à Yaoundé.

À cette occasion, le Gouverneur de la BCC a remercié son hôte pour son hospitalité ainsi que pour la qualité de l'organisation de la 47e réunion annuelle de l'Association des Banques Centrales Africaines (ABCA). Il a également réaffirmé la volonté de la BCC de renforcer la coopération avec la BEAC, en vue d'un échange d'expériences entre les deux banques centrales.

Défis commun et la convention de coopération avec la BEAC

Pour sa part, Yvon Sana Bangui a félicité le gouverneur Wameso pour sa récente nomination à la tête de l'Institut d'Émission Congolais. Il s'est dit satisfait de constater que la BCC s'inscrit dans une vision convergente à celle des pays de la zone CEMAC, portée par l'ambition d'accroître la souveraineté économique du continent.

Les deux responsables ont reconnu faire face à des défis macroéconomiques similaires dans leurs pays respectifs. Aussi, ont-ils convenu de la signature prochaine d'une convention de collaboration destinée à renforcer la coopération entre les deux Institutions. Cette démarche vise à mutualiser leurs efforts afin de contribuer, collectivement et de manière plus efficace, au renforcement de la croissance économique dans leurs pays.

La BCC est membre de l'ABCA depuis sa création en 1965 à Addis-Abeba.

L'Association a pour mission de promouvoir la coopération monétaire, bancaire et financière entre les pays africains, à travers notamment le Programme de Cooperation Monetaire Africain (PCMA), dont l'objectif ultime est de parvenir à la création d'une monnaie unique africaine qui sera émise par une Banque Centrale Africaine et la création du Fonds Monétaire Africain.

A ce stade, l'ABCA a déjà adopté les statuts de l'Institut Monétaire Africain, qui est une étape préalable à l'atteinte des 2 autres objectifs.

Organisée par la BEAC en collaboration avec l'ABCA, cette rencontre confère à la BCC un rôle clé dans la coordination régionale jusqu'à la 48e édition au Kenya en 2026.