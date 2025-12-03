Togo: Pression fiscale - Cap vers 15 %

2 Décembre 2025
Togonews (Lomé)

Dans son édition de mardi, L'Union revient sur la volonté du gouvernement de porter le taux de pression fiscale à 15 % du PIB à l'horizon 2028, contre 14,7 % en 2025.

Une mesure inscrite dans les engagements du Togo dans le cadre du programme économique et financier 2024-2027, soutenu par la Facilité élargie de crédit du FMI, et alignée sur le plan de mobilisation des recettes 2025-2026.

Objectif affiché : renforcer les ressources publiques pour financer les priorités nationales, de la croissance inclusive à la résilience économique, en passant par la soutenabilité budgétaire.

Mais le quotidien rappelle que la nouvelle risque de susciter quelques crispations : « Les entreprises ne vont pas apprécier cette hausse, note L'Union. »

Un débat fiscal qui s'annonce déjà très suivi dans le secteur privé.

