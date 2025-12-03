Afrique de l'Ouest: La région prépare sa nouvelle stratégie anti-épidémies

2 Décembre 2025
Togonews (Lomé)

Les décideurs ouest-africains du secteur de la santé se réunissent mardi à Lomé pour une rencontre régionale consacrée à l'évaluation des systèmes de surveillance des menaces épidémiques.

Des représentants de 11 pays d'Afrique de l'Ouest doit passer en revue l'ensemble des activités menées en 2025 dans la région pour anticiper et contenir les risques sanitaires émergents.

La rencontre est organisée par l'Institut Pasteur de Dakar en collaboration avec l'Organisation ouest-africaine de la santé (OOAS),

La région est régulièrement confrontée à des flambées épidémiques, cette rencontre vise à renforcer les mécanismes de détection précoce et les réponses nationales et régionales. Elle permettra également de mettre à jour la stratégie de riposte du bloc ouest-africain, afin d'améliorer la coordination, la circulation des données scientifiques et l'efficacité des interventions.

Lancé en 2023, le programme de surveillance syndromique a pour objectif de renforcer la résilience sanitaire des États face à des crises de plus en plus récurrentes.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.