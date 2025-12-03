Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 03 Décembre 2025

revue de presse

Le pape Léon XIV prépare une tournée africaine en 2026, avec une visite historique en Algérie

Dans l'avion de retour de Beyrouth, mardi 2 décembre, le pape Léon XIV a annoncé qu'il souhaitait se rendre en Algérie en 2026, pour un voyage africain centré sur Saint Augustin et le dialogue entre chrétiens et musulmans.

De retour de Beyrouth, le pape Léon XIV a surpris les journalistes : son prochain déplacement international pourrait être… l'Afrique. Et plus précisément l'Algérie, où il espère se rendre en 2026. Une étape hautement symbolique pour le premier pape américain de l'histoire (Source Africa Radio)

Le ministre de la Défense du Nigeria démissionne face à la montée de l'insécurité

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Mohammed Badaru Abubakar a démissionné avec effet immédiat pour des raisons de santé alors que le pays est aux prises avec une vague d'enlèvements massifs.

Le départ de Mohammed Badaru Abubakar intervient après que le président Bola Tinubu a déclaré la semaine dernière un « état d'urgence sécuritaire à l'échelle nationale », alors que le pays tentait de répondre à une vague d'enlèvements massifs ayant conduit à la capture de centaines de personnes, pour la plupart des écoliers, en l'espace de quelques jours le mois dernier. (Source TRT Afrika)

Recettes fiscales : la RCI vise plus de 8.000 Mds de Fcfa en 2026

La Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité la loi des finances portant budget de l'État ivoirien pour l'année 2026, en hausse de 13% par rapport à l'exercice précédent.

L'assiette fiscale pour 2026 est projetée à 8.193.800.000.000 de Fcfa (contre plus de 5.000 milliards Fcfa en 2025), soit une augmentation significative par rapport à l'année précédente. Cela reste toujours en deçà des besoins en matière de développement du pays. (Source Apanews)

Plainte contre le clan Tshisekedi, la justice belge enquête

Pillage, prédation, détournement et blanchiment présumé de fonds... ce sont des mots qui gravitent autour d'une enquête de la justice belge. L'affaire concerne le clan du président congolais, Félix Tshisekedi. Des ONG katangaises ont déposé plainte et depuis, les magistrats belges semblent avoir intensifié leurs enquêtes.

Au cœur de l'affaire qui éclabousse le clan présidentiel, il y a le Katanga, une région minière riche en cuivre, cobalt, zinc, uranium et où plusieurs compagnies d'extraction opèrent depuis des années. (Source Deutsche Welle)

Gabon : le visa électronique lancé en décembre 2025

Le Gabon s'engage dans une phase significative de modernisation de son système de visas. Dès décembre 2025, l'intégration du paiement électronique permettra aux voyageurs de régler les frais de visa, d'environ 46 000 FCFA pour un court séjour et 121 000 FCFA pour un long séjour via mobile money. Cette évolution met fin à l'obligation de payer en espèces à l'arrivée et s'inscrit dans la continuité de la numérisation totale du processus, déjà amorcée par l'introduction du e-Visa touristique gratuit entre le 15 juillet et le 15 septembre 2025. (Source Africa 24)

CAN 2025: les joueurs libérés des clubs une semaine avant le tournoi, colère des sélectionneurs

À trois semaines de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de football au Maroc, la Fifa s'est mise d'accord avec les clubs : ces derniers ne seront forcés de libérer leurs internationaux que le 15 décembre, moins d'une semaine avant le début du tournoi au lieu de deux comme le veut la règle habituellement pour un tournoi continental. De quoi bouleverser la préparation de cette CAN, et susciter la colère des sélectionneurs. (Source RFI)

L'Afrique de l'Ouest prépare sa nouvelle stratégie anti-épidémies

Les décideurs ouest-africains du secteur de la santé se réunissent mardi à Lomé pour une rencontre régionale consacrée à l'évaluation des systèmes de surveillance des menaces épidémiques.

Des représentants de 11 pays d'Afrique de l'Ouest doit passer en revue l'ensemble des activités menées en 2025 dans la région pour anticiper et contenir les risques sanitaires émergents.

La rencontre est organisée par l'Institut Pasteur de Dakar en collaboration avec l'Organisation ouest-africaine de la santé (OOAS) (Source Togonews)

Guinée-Bissau: impossible de publier les résultats après le coup d'État

La commission électorale de Guinée-Bissau a indiqué mardi 2 décembre être incapable de publier les résultats des élections présidentielle et législatives du 23 novembre. Elle invoque la destruction de procès-verbaux et de matériel électoral par des hommes armés lors du coup d'État du 26 novembre.

Selon la commission, les "conditions logistiques et matérielles" ne permettent pas de "conclure le processus électoral et proclamer les résultats", tout "le matériel (électoral)" ayant été détruit et "aucun procès-verbal des élections" n'ayant survécu, a déclaré à la presse Idriça Djalo, secrétaire exécutif adjoint de la Commission nationale des élections (CNE). ( Source TV5 Monde Info)

Mozambique : la violence s'étend, près de 100 000 nouveaux déplacés

Au nord du Mozambique, la situation humanitaire continue de se détériorer. Selon le HCR, près de 100 000 personnes ont été déplacées au cours des dernières semaines, alors que la violence gagne de nouveaux districts jusqu'ici épargnés.

Les témoignages recueillis décrivent des attaques menées souvent de nuit. Des groupes armés prennent d'assaut les villages, brûlent les habitations et forcent les habitants à fuir immédiatement. Beaucoup sont partis sans aucun effet personnel. Certains ont perdu la trace de leurs enfants, d'autres ont dû abandonner des proches âgés dans la panique. (Source Africanews)

Crise de l'avocat au Maroc : exportations paralysées et marché européen saturé

Le secteur marocain de l'avocat traverse une phase critique, marqué par un blocage quasi total des expéditions et une pression commerciale accrue sur ses débouchés traditionnels. Alors que les producteurs disposent cette année d'une récolte de haute qualité, la chute des cours européens et l'invasion des marchés par les origines sud-américaines bouleversent les équilibres habituels. Cette conjoncture pousse les acteurs de la filière à ralentir leurs opérations et à miser sur une amélioration progressive de la demande, en espérant une reprise dès le début de l'année prochaine. (Source Afrik.com)