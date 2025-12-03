Afrique: Le « Sacre » de la Souveraineté : le Sahara marocain, nouvelle plateforme géoéconomique de l'Afrique

Le panel du MEDays 2025, consacré aux « 50 ans après la Marche Verte : Le Sahara Marocain, de la Souveraineté au Développement et à la Croissance », a marqué la fin d'un cycle diplomatique et l'ouverture d'une nouvelle ère stratégique. Pour les experts et les anciens ministres africains, la résolution 2797 de l'ONU est bien plus qu'une victoire : c'est le « sacre » de la diplomatie royale marocaine et le tremplin pour l'émergence des provinces du Sud comme un centre de gravité géoéconomique continental.

Le sacre diplomatique : un avant et un après 2797

L'ensemble des intervenants a insisté sur le caractère irréversible de la souveraineté du Maroc sur son Sahara, réaffirmée par le soutien croissant de la communauté internationale.

Amine Laghidi (Expert International en Commerce et Économie) a qualifié la résolution 2797 d'« événement d'un avant et d'un après », insistant sur le fait que le 31 octobre représente le sacre et la clôture définitive du dossier. Pour lui, la victoire est d'abord une « victoire fédératrice » qui s'articule autour d'un leadership marocain « humble, visionnaire et fédérateur ».

H.E. Mr. Fahmi Saïd Ibrahim El Maceli (Ancien Ministre des Affaires Étrangères des Comores) a rappelé que la souveraineté, la monarchie et l'Islam sont les principes non négociables établis par Feu Hassan II, soulignant que l'histoire et le droit international ont toujours été du côté du Maroc.

La décision des Comores (premier pays) et du Libéria (deuxième pays à Dakhla) d'ouvrir des consulats dans le Sud fut un signal fort de reconnaissance de cette réalité historique et de l'accélération du développement.

H.E. Mr. Francis Kasaila (Ancien Ministre des Affaires Étrangères du Malawi) a ajouté que cette résolution est également un atout pour l'Afrique, car elle offre un modèle pragmatique pour résoudre les conflits en consacrant l'autonomie au sein de la souveraineté de l'État.

Le génie stratégique : D'une vision de libération à l'action géoéconomique

Les experts ont souligné que le génie du Maroc a été de transformer un défi territorial en un projet de développement continental.

Pr. Roudani Cherkaoui a expliqué que la Marche Verte de 1975 fut un coup de maître de Hassan II, qui a libéré une vision et non un simple territoire, dans un contexte géopolitique mondial très fragmenté.

Aujourd'hui, sous la houlette de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette vision est celle de la « Souveraineté Fonctionnelle » et de la puissance maritime.

Le Pr. Cherkaoui a identifié que le Sud repose sur des leviers stratégiques majeurs : sa géographie qui en fait une plateforme mondiale, à l'image de Singapour ou de Dubaï ; la vision royale qui donne la direction et le tempo, faisant de la souveraineté marocaine le préambule à la souveraineté du continent africain ; et les infrastructures qui permettent au Maroc de devenir un champion de l'économie mondiale, notamment dans l'Hydrogène Vert et l'Ammoniac Vert.

Ce projet s'inscrit dans une géopolitique élargie, visant à désenclaver les pays du Sahel et à intégrer tous les pays afro-atlantiques dans des « corridors de souveraineté partagée ».

Le Maroc, locomotive de valeur partagée et hub africain

La nouvelle phase est celle de la concrétisation économique et de la création de valeur partagée avec les partenaires africains.

H.E. Mr. El Maceli a rappelé que la volonté politique du Roi s'est traduite par plus de 7 milliards de dollars investis depuis 2015, faisant des provinces du Sud la région la plus performante du pays avec une croissance de plus de 10 %.

H.E. Mr. Gbehzohngar Milton Findley (Ancien Ministre des Affaires Étrangères du Libéria) a encouragé à passer de la solution diplomatique à l'émergence d'une « puissance économique » palpable.

Amine Laghidi a insisté sur l'importance de créer de la valeur pour tout le monde, utilisant la métaphore du barrage d'eau à construire ensemble, par opposition au simple partage d'une bouteille. Le développement du Port de Dakhla, par exemple, répond à une problématique mondiale de chaînes de valeur éthiques et de qualité pour les minerais stratégiques.

Le Maroc exporte désormais des solutions concrètes : l'OCP contribue à la sécurité alimentaire via l'exportation d'engrais, et le projet de pipeline de gaz Nigeria-Maroc apportera de l'énergie et de l'industrialisation à l'ensemble des pays traversés.

L'appel à la nouvelle génération : l'honneur de servir

En conclusion, Amine Laghidi a délivré un message fort à l'intention des jeunes étudiants présents. Il les a exhortés à mettre fin aux « conflits générationnels » et à bâtir la superstructure sur les infrastructures déjà en place.

« Notre puissance, elle est dans notre union. Restons unis, travaillons la main dans la main et trouvons de l'orgueil à servir », a-t-il déclaré, réaffirmant que la force du Maroc réside dans son union autour du Roi et de l'honneur de servir la nation.

Ces vertus sont essentielles pour assurer le rôle du Maroc comme puissance pacifique et fédératrice dans le triangle géoéconomique afro-atlantique, euro-méditerranéen et afro-arabe.