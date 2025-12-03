Gabon: Le ministre du tourisme sur la sellette, accusé de détournement de fonds

3 Décembre 2025
Radio France Internationale
Par Yves-Laurent Goma

Au Gabon, l'ancien ministre du Tourisme est dans une situation trouble. Pascal Ogowé Siffon est l'un des 18 ministres de Brice Clotaire Oligui Nguema qui ont été contraints de démissionner du gouvernement après les élections législatives et locales d'octobre et novembre dernier. Le ministre qui espère être rappelé au gouvernement est accusé d'avoir détourné plusieurs milliards de francs CFA. Il aurait été assigné à résidence même si ce 2 décembre, il a été aperçu aux obsèques de son oncle.

Tout est parti des informations qui ont fuité sur les réseaux sociaux le 29 novembre dernier au Gabon. Le matin du 1eᣴ décembre, la toile s'est emballée. « Pascal Ogowé Siffon a été intercepté sur la route nationale alors qu'il tentait de fuir discrètement », titrait la presse nationale. L'homme qui a dirigé le ministère du tourisme durant la transition aurait immédiatement été assigné à résidence, précisait la presse, citant de sources sécuritaires.

Pascal Ogowé Siffon est en effet accusé d'avoir détourné 10 milliards de Francs CFA (soit environ 15 millions d'euros) destinés à la relance du tourisme. Plus grave, alors qu'il dirigeait le ministère du Tourisme, sa société touristique privée, « Le cap caravane » qui offre des déjeuners d'affaires à bord des petits bateaux en bois flottant le long des luxuriantes mangroves, aurait obtenu un contrat juteux avec l'État sans appel d'offre.

Sur les réseaux sociaux, le ministre a appelé ses proches au calme en promettant de laver son honneur. Ses proches affirment qu'il n'a jamais été entendu par des enquêteurs ni par le procureur de la République. Ils dénoncent une cabale pour salir sa personnalité afin qu'il ne soit plus rappelé au gouvernement attendu dans quelques jours.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.