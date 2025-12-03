Togo: L'ex-président Faure Gnassingbé défend sa vision d'un «régime parlementaire moderne, apaisé et équilibré»

Au Togo, l'ex-président de la République, désormais président du Conseil des ministres, Faure Gnassingbé, s'est exprimé ce mardi 2 décembre devant le Congrès, le Sénat et l'Assemblée nationale réunis. C'était à l'occasion de son discours sur l'état de la nation. Alors qu'il assume ses nouvelles fonctions de président du conseil depuis mai dernier, il y a plus de sept mois, Faure Gnassingbé a défendu sa vision d'un « régime parlementaire moderne, apaisé et équilibré ».

Faure Gnassingbé se félicite d'abord d'une réforme « historique » adoptée au Togo « sans rupture » et « sans fracas », et ce alors que le changement de régime reste très contesté au sein de l'opposition togolaise. Vantant « un exercice du pouvoir plus proche » et « plus équitable », le désormais président du conseil dépeint une réforme porteuse de « changement ».

« Elle ne consiste pas seulement à redistribuer les fonctions entre institutions. Elle implique un véritable et profond changement de culture politique, avec plus de débats, plus de redevabilité, plus de transparence, plus de proximité avec les citoyens ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Protéger, rassembler et transformer » sont annoncées comme les trois priorités gouvernementales. Faure Gnassingbé évoque notamment « la montée des périls régionaux » dans le « nord du pays », en référence à la multiplication des attaques jihadistes, qu'il entend combattre par le renforcement des capacités de défense et par une politique sociale.

Le Togo se positionne en « médiateur »

La « diplomatie active » du Togo sera poursuivie, avec son positionnement de « médiateur » sur le continent. Corriger les déséquilibres territoriaux, dépasser les clivages politiques, développer l'économie et les infrastructures : les promesses sont nombreuses. Faure Gnassingbé annonce également des grâces présidentielles à venir.

« J'instruis d'ores et déjà le ministre de la Justice à me soumettre des mesures de grâce, élaborées sur la base des principes d'équité et de justice, concernant les dossiers des détenus en longue détention pour des délits mineurs, ou des détenus âgés en fin de peine ou gravement malades ».

Aucune précision à ce stade sur l'échéance, ni sur le nombre ou le profil des personnalités qui pourraient bénéficier de ces grâces. Elles ne concerneront en tout cas « ni les crimes de sang, ni les atteintes graves à l'intégrité physique », et devront permettre au Togo de respecter ses engagements internationaux.