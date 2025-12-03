Algérie: Ouverture du procès en appel du journaliste français Christophe Gleizes détenu depuis mai 2024

3 Décembre 2025
Radio France Internationale

En Algérie, doit se tenir, ce mercredi 3 décembre, à Tizi-Ouzou, le procès en appel de Christophe Gleizes. Ce journaliste sportif français, indépendant, mais collaborateur régulier du groupe de magazines So press, est détenu depuis mai 2024. En première instance, fin juin, il a écopé d'une peine de sept ans de prison ferme pour des faits qu'il conteste. Ses soutiens le présentent comme une victime des tensions franco-algériennes et espèrent qu'il sera innocenté en appel.

Le 28 mai 2024, Christophe Gleizes se trouve à Tizi-Ouzou, pour un reportage sur la Jeunesse Sportive de Kabylie, un des clubs de football les plus populaires du pays, et pour une enquête sur les dix ans de la mort d'Albert Ebossé, joueur camerounais de la JSK.

Ce n'est pas la première fois qu'il se rend en Algérie dans le cadre de ses activités professionnelles, mais il ne dispose que d'un visa de tourisme lorsqu'il est arrêté. « Une erreur qu'il a reconnue, un délit passible d'amende, mais certainement pas un crime » rappelle un de ses avocats, Me Amirouche Bakouri, selon qui son client « est transparent depuis le début et n'a rien à cacher ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Après treize mois de contrôle judiciaire, Christophe Gleizes écope d'une lourde peine en juin dernier : sept ans de prison ferme pour « apologie du terrorisme » et « possession de publications dans un but de propagande nuisant à l'intérêt national ». On lui reproche des contacts avec un dirigeant de la JSK qui serait aussi responsable du Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie (MAK).

Christophe Gleizes « n'a commis aucune faute »

Selon ses défenseurs, ces contacts sont antérieurs à la classification de cette organisation comme terroriste par les autorités algériennes en 2021 et ne constituent par ailleurs en aucun cas une quelconque faute. Sur RFI, le directeur de Reporters sans frontières Thibaut Bruttin, a estimé la semaine dernière qu'il y avait eu « une incompréhension du rôle des journalistes », et dit « avoir bon espoir que ce procès en appel permette de clarifier » la situation de Christophe Gleizes, « qui n'a rien à faire en prison ».

Son comité de soutien et sa famille espèrent également que Christophe Gleizes profitera de la décrispation observée ces dernières semaines entre la France et l'Algérie, avec notamment la libération de l'écrivain Boualem Sansal le 12 novembre dernier.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.